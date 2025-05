Jesuíta Barbosa perdeu 12kg e fez preparação intensa para viver Ney Matogrosso em 'Homem com H'

O ator Jesuíta Barbosa pode ter sido o primeiro a ser lembrado para interpretar o cantor Ney Matogrosso na cinebiografia do artista, mas isso não quer dizer que ele não precisou se esforçar e estudar para tal. Ao todo, ele precisou perder 12kg para o papel e passou por uma jornada intensa de testes até ser confirmado na obra.

“Muita aula de dança, canto, ensaiamos voz e cena, teve o preparo com uma endocrinologista que era para cuidar do corpo. O Ney era muito magrinho e emagreci para fazer o filme. Tinha todo esse cuidado para chegar nessa forma e outro cuidado para chegar no sentido de recriar um signo para Ney Matogrosso e não imitá-lo”, contou ele em entrevista ao gshow.

Jesuíta é o protagonista do longa ‘Homem com H’, que fez estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (1º). Dirigido por Esmir Filho, o filme lembra da história de vida do cantor e retrata momentos marcantes, como quando ele descobriu que não estava com HIV.

Para o ator, o contato com Ney foi muito importante na construção da história. “A gente tentou ir por um caminho no sentido da construção não ser só uma silhueta, não ser só uma equiparação do que é a figura do Ney, aí a gente estaria pecando", iniciou o ator.

"Ele tem uma integridade e dignidade muito fortes. A construção foi a partir de nossas experiências. Esmir escrevendo o roteiro a partir do que ele sentia dos diálogos e a minha construção do Ney a partir de vivências minhas, foi uma união de criadores que proporcionou esse resultado”, garantiu.

Ney Matogrosso no set

Ney, inclusive, esteve presente no set de gravações, se emocionou com a produção e ainda acolheu toda a equipe que trabalhou junto para que o filme se concretizasse.

Segundo Esmir Filho, que também concedeu entrevista ao gshow, a primeira visita do cantor ao set foi um momento de catarse. “Ele foi muito generoso. É uma história de celebração de um artista que passou por muita coisa. No filme contamos os obstáculos que ele passou para trazer essa liberdade que ele emana”, reforçou.

Durante a gravação de uma das cenas, Ney se emocionou e foi consolado pelos colegas de gravação. “Essa cena foi uma preciosidade, foi o encontro de criação e realidade, um momento de junção de coisas, profusão de sentimentos”, completou Jesuíta.