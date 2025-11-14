Diário do Nordeste
Confira 7 lançamentos de fantasia imperdíveis para fãs do gênero

Lista de livros inclui títulos como "Alchemised" e "Elite de Prata".

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Verso
Capa dos livros Elite de Prata, Alquimia dos Segredos e Aliada do Vilão para matéria sobre lançamentos de fantasia.
Legenda: O Diário do Nordeste organizou uma lista com 7 lançamentos imperdíveis.
Foto: Divulgação.

Os livros de fantasia estão cada vez mais presentes nas livrarias, conquistando espaços significativos no mercado editorial. Se antes era possível contar nos dedos os livros mais famosos, como "Harry Potter" ou "Senhor dos Anéis", agora os leitores podem escolher com grande diversidade.

Há quem prefira os livros com dragões, outros com magia, fadas, poderes ou alquimia. Existem fantasias para todos os gostos. Para os fãs do gênero, o Diário do Nordeste organizou uma lista com 7 lançamentos imperdíveis. 

Confira 7 lançamentos de fantasia

  • Alchemised
  • Elite de Prata
  • Aliada do Vilão
  • Alquimia dos segredos 
  • The Witcher
  • Estrada dos Ossos
  • Kestabasi 

1. 'Alchemised', de SenLinYu 

Capa do livro Alchemised, para matéria sobre lançamentos de livros de fantasia.
Legenda: Livro ficou por mais de três semanas entre os best-sellers do The New York Times.
Foto: Divulgação/Editora Intrínseca.

Sensação no TikTok e aposta cinematográfica, o livro "Alchemised" chegou ao Brasil no final de setembro. Publicado pela Intrínseca, a obra de SenLinYu surgiu inspirada nos personagens Hermione Granger e Draco Malfoy, de "Harry Potter". 

Apesar disso, as mudanças para a publicação conseguiram construir algo único. No livro, Helena Marino acaba se tornando uma prisioneira de Kaine Ferron, seu antigo colega da escola de alquimia. Após os guerreiros de Ordem da Chama Eterna perderem a guerra para necromantes, Helena é a última sobrevivente da resistência. 

Com uma informação crucial perdida em sua memória, Kaine fica responsável de usar seus poderes para recuperar as informações que ela guardava e revelar ao Necromante Supremo. No entanto, enquanto está em cativeiro, Helena começa a perceber que talvez Ferron tenha tantos segredos quanto ela.

2. 'Elite de Prata', de Dani Francis

Imagem de capa do livro Elite de Prata, de Dani Francis.
Legenda: Livro conta a história de Wren Darlington que entra em um programa de treinamento sob a responsabilidade do atraente comandante Cross Redden.
Foto: Divulgação/Editora Paralela.

Quem amou "Quarta Asa" tem grande chance de gostar também de "Elite de Prata", de Dani Francis. Apesar do livro criar um universo completamente novo, existem elementos de similaridade que conseguem cativar o mesmo público. 

Para começar, a protagonista Wren Darlington acaba, contra sua vontade, em um programa de treinamento sob a responsabilidade do irresistível e atraente comandante Cross Redden, da Elite de Prata. Existe um evidente paralelo com Violet e Xaden, tenente responsável pela Quarta Asa.

No entanto, ao invés de se tornar cansativo e clichê, o universo muitos detalhes surpreendentes e reviravoltas que prendem o leitor até a última página. Nesse universo não há dragões, mas a sociedade é dividida entre aqueles que possuam poder e os que não possuem. Ter poder é perigoso e Wren consegue esconder sua capacidade, decidida a se torna uma espiã contra o governo. 

3. 'Aliada do Vilão', de Hannah Nicole Maehrer 

Capa do livro Aliada do Vilão para matéria sobre lançamentos de fantasia.
Legenda: Livro é uma continuação de "Assistente do Vilão" e "Aprendiz do Vilão".
Foto: Divulgação.

Depois de "Assistente do Vilão" e "Aprendiz do Vilão", a escritora Hannah Nicole Maehrer retorna com o terceiro livro de sua série: "Aliada do Vilão". Dando continuidade aos dramas e reviravoltas da fantasia, os leitores acompanham a personagem Evie Sage se aproximar ainda mais do Vilão.

Quando ela começou seu trabalho como estagiária, jamais imaginou que se apaixonaria por ele. Mas lá estava ela: nutrindo descaradamente uma crush pelo seu chefe carrancudo que deseja mais do que tudo manter sua identidade em segredo. 

Enquanto os dois trabalham contra um terrível inimigo, Evie começa a perceber que talvez não seja apenas ela a nutrir sentimentos em segredo. 

4. 'Alquimia dos Segredos', de Stephanie Garber 

Imagem de capa do livro Alquimia dos Segredos, de Stephanie Garber, para matéria sobre lançamentos de fantasia.
Legenda: Neste livro, a personagem Holland St.James precisa correr contra o tempo para continuar viva.
Foto: Divulgação.

A escritora Stephanie Garber já era conhecida por séries de sucesso como "Caraval" e "Era uma Vez um Coração Partido", tendo obras traduzidas em mais de 25 idiomas. Após um ano de pausa, ela lançou o "Alquimia dos Segredos". 

Nesse novo livro, os leitores vão acompanhar a jovem Holland St.James, que rastreia o lendário Homem das Horas. Essa figura mágica é capaz de prever o momento da morte, dando a ela a seguinte profecia: "morrerá à meia-noite seguinte, a menos que encontre o mítico Coração Alquímico".

Correndo contra o tempo, Holland mergulha em segredos do mundo da magia, enquanto resolve enigmas relacionados ao Coração Alquímico. 

5. 'The Witcher: Encruzilhada dos corvos', de Andrzej Sapkowski

Capa do livro The Witcher - Encruzilhada dos Corvos, para matéria sobre livros de fantasia.
Legenda: O livro vai acompanhar o personagem Geralt ainda na juventude, dando os primeiros passos como bruxo.
Foto: Divulgação

O livro "Encruzilhada dos corvos - The Witcher" já chegou às livrarias brasileiras. Sendo o 9º da série, ele vai acompanhar o personagem Geralt ainda na juventude, dando os primeiros passos como bruxo. 

Essa obra de Andrzej Sapkowski também aborda uma jornada de amadurecimento, em que Geralt se vê no meio de um confronto entre o destino e o acaso. Em seu caminho, precisará enfrentar seres monstruosos e treinar os aprendizados nas artes bruxas. 

6. 'Estrada dos Ossos', de Demi Winters

Capa do livro Estrada dos Ossos, para matéria sobre lançamento de fantasia.
Legenda: O livro "Estrada dos Ossos", de Demi Winters, existem elementos que podem lembrar do conto de "Chapeuzinho Vermelho".
Foto: Divulgação.

Quando Silla Nordvig perde seu pai, brutalmente assassinado, ela decide fugir para Kopa, o único destino em que estará segura. Mantendo sua identidade em segredo, percebe que o caminho vai exigir muita adaptação e resistência dela. 

O livro "Estrada dos Ossos", de Demi Winters, existem elementos que podem lembrar do conto de "Chapeuzinho Vermelho", mas a história se aprofunda para algo muito além. 

Na estrada, Silla se infiltra no grupo de mercenários mais perigoso do reino. Ali, precisa lidar com o temido líder Olhos de Machado e o charmoso braço direito, o Lobo. 

7. 'Katábasis', de R.F. Kuang 

Imagem da capa do livro Katábasis, de Kuang, para matéria sobre livros de fantasia.
Legenda: Nesta obra, dois doutorando rivais vão precisar embarcar em uma jornada até o Inferno para salvar a alma de seu orientador.
Foto: Divulgação.

Com "Katábasis", R.F. Kuang publica mais uma fantasia dark academia. Neste novo livro, dois doutorando rivais vão precisar embarcar em uma jornada até o Inferno para salvar a alma de seu orientador. 

Existe uma relação direta com o clássico "A Divina Comédia", em que Dante é guiado por Virgílio pelos círculos do Inferno. Na fantasia de Kuang, Alice Law é conhecida por ter sacrificado tudo para entrar no programa de pós-graduação de Cambridge e trabalhar com o professor Jacob Grimes. 

Mas quando Jacob vai para o Inferno, Alice embarca ao lado de Peter Murdoch em direção ao lugar árido e sombrio. Juntos, enfrentam mistérios e diversos desafios.

