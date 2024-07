Adaptação de 'Quarta Asa', livro de Rebecca Yarros, é confirmada pelo Prime Video

O livro de fantasia "Quarta Asa", da escritora estadunidense Rebecca Yarros, ganhará uma adaptação do Prime Video. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (22) pelas redes sociais do streaming. A showrunner será Moira Walley-Beckett, mesma criadora de “Anne With an E” e escritora de “Breaking Bad”.

A produção será feita pela Outlier Society, de Michael B. Jordan. "Nossa adaptação para a TV de ‘Fourth Wing’ finalmente encontrou sua showrunner – vencedora do Emmy, PGA, Globo de Ouro e Prêmio Peabody @moirawalleybeckett. Mal podemos esperar para dar vida a esta série. Vejo todos vocês em Basgiath!", escreveu o Prime Video.

O livro de fantasia tem feito sucesso entre os leitores e fãs do gênero no mundo, e chegou a ser best-seller número 1 do The New York Times. A história é ambientada na escola de elite Basgiath War College, em que é preciso se graduar para não morrer.

Qual o enredo do livro 'Quarta Asa'?

O livro acompanha a história da protagonista Violet Sorrengail, 20 anos, que vivia uma dia tranquila antes da mãe, uma general militar, obrigá-la a entrar na escola de elite de Navarra, em que os estudantes são cavaleiros de dragão.

Porém, ela precisa superar diversos desafios, porque tem uma doença que torna os ossos delas mais frágeis. Apesar desse seu "ponto fraco", ela decide não ser reduzida a isso e luta para garantir seu lugar na escola.

Em meio às provas, ela ainda enfrenta o ódio do terrível — e belíssimo — Xaden Riorson, líder de esquadrão mais poderoso e implacável na Divisão dos Cavaleiros. Apesar de não entender o problema dele com ela, Violet usa se sua inteligência para sobreviver e descobrir terríveis segredos guardados nessa escola.