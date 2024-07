Entenda por que série 'My Lade Jane' está conquistando fãs de Brigderton

Romance, intriga e drama. Com cenários imponentes e vestidos majestosos, a série "My Lady Jane", lançada pelo Prime Video no dia 27 de junho, tem conquistado muitos fãs de Bridgerton. Mas o que há de tão fascinante e envolvente nessas narrativas? Além de serem ambientadas em um cenário de época, ambas trazem uma releitura das dinâmicas desses períodos, acrescentando humor e sensualidade aos roteiros.

Enquanto a produção da Netflix acompanha a história de romance dos irmãos da família Bridgerton, a série do Prime Video se apresenta como uma "releitura radical" da história de Lady Jane Grey, jovem Tudor que assumiu o trono de Rainha da Inglaterra por nove dias antes de ser decapitada, em 1553.

Legenda: Série tem muito humor e brincadeiras com os costumes da época Foto: Divulgação/Prime Video

Ao invés de relatar a morte dela, a série reconta a história como "deveria ter acontecido": com ela se salvando do perigo. Longe de ser uma narrativa em que a donzela está sempre em perigo buscando ser salva (por um homem), tanto em "My Lady Jane", quanto em "Bridgerton", as protagonistas têm personalidades fortes e decisivas, buscando tomar o controle dos próprios destinos.

Nessas duas produções, além da liberdade e da atitude determinada das mulheres, o sexo também é tratado com menos pudor, de forma que as jovem do século XVI parecem ter mais a forma de ver o mundo e de relacionar daquelas que vivem no século XXI.

Confira o trailer de 'My Lady Jane'

Enredo da série

A série acompanha a história de Jane Grey, jovem de 17 anos que se torna Rainha da Inglaterra. Enquanto na vida real essa figura histórica ficou no trono por apenas nove dias e foi decapitada, a produção busca construir um caminho paralelo de possibilidade. E se ela tivesse continuado como rainha?

Jane, interpretada por Emily Bader, encontra com Lord Guildford (Edward Blueme), e passa a viver diversas aventuras com ele. "Lady Jane é uma jovem intelectual e determinada, com ideais independentes que estão constantemente em conflito não apenas com sua família, mas também com o mundo em que vive", detalhou a atriz em entrevista ao Estadão.

"A história começa em um momento crucial, onde tudo está prestes a mudar. Adoro isso, onde desde o primeiro episódio algo acontece e tudo muda." Emily Bader

Enquanto a jovem tenta organizar a vida, precisa fugir de vilões que querem sua coroa, e cabeça. A história é inspirada em livro de mesmo nome, escrito por Cynthia Hand, Jodi Meadows, e Brodi Ashton.

Legenda: Família de Lady Jane espera que ela tenha um bom casamento Foto: Divulgação/Prime Video

Quem faz parte do elenco?

Além de Emily Bader e Edward Bluemel, participam os atores:

Jordan Peters: como Rei Eduardo;

como Rei Eduardo; Dominic Cooper: como Lord Seymour;

como Lord Seymour; Anna Chancellor: interpreta a mãe de Jane, Lady Frances Gray;

interpreta a mãe de Jane, Lady Frances Gray; Rob Brydon: interpreta Lord Dudley, o pai de Guildford;

interpreta Lord Dudley, o pai de Guildford; Jim Broadbent: interpreta o Duque de Leicester, tio de Jane;

interpreta o Duque de Leicester, tio de Jane; Henry Ashton: interpreta o irmão de Guildford, Stan:

interpreta o irmão de Guildford, Stan: Isabella Brownson e Robyn Betteridge: fazem as irmãs de Jane.

As co-showrunners e produtoras executivas são Gemma Burgess e Meredith Glynn. A diretora estadunidense Jamie Babbit (Only Murders in the Building, Nunca Fui Santa) dirigiu cinco dois oito episódios, sendo também produtora executiva da série.