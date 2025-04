Previsão do signo de Virgem para hoje, 28 de abril

Estamos começando a semana sob a influência da Lua Nova — e a energia é de novas possibilidades, mas também de escolhas importantes. Você pode sentir o coração apontando para o que realmente tem valor na sua vida. No entanto, fique atento: nem tudo o que brilha é ouro. Pergunte-se: é um desejo verdadeiro ou apenas uma vontade passageira do ego?

Com a Lua unida a Urano em Touro, o inesperado pode acontecer. Algo fora do seu planejamento pode surgir — e, mesmo que a princípio traga uma instabilidade, pode ser exatamente o que você precisa para crescer.

No fim do dia, a Lua faz um bom aspecto com Saturno, trazendo solidez e maturidade para ancorar o que for verdadeiro. O novo pode dar medo, mas também pode ser o primeiro passo para uma vida mais alinhada aos seus valores mais profundos.

Signo de Virgem hoje

Seus ideais e visões de futuro estão passando por uma revisão. Pode surgir um novo curso, um novo plano de viagem, ou até uma nova filosofia de vida. O que hoje parece inesperado, amanhã pode ser a base de um novo ciclo de expansão.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.