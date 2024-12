Gabriel Leone opina sobre representação de Senna e Galisteu em série: 'Não faltou explorar mais'

A série 'Senna', lançada pela Netflix na última sexta-feira (29), continua dando o que falar nas redes sociais. Um dos tópicos da vez é a representação tímida de Adriane Galisteu, interpretada na produção pela atriz Julia Foti, que foi namorada de Ayrton Senna por cerca de um ano e meio.

Gabriel Leone, responsável por viver Senna na série, falou sobre o assunto em entrevista ao portal Splash, do UOL. Segundo ele, "não faltou explorar mais" a relação.

"Foi uma escolha da construção do nosso roteiro. Não teve nada a ver com Galisteu. Contamos sobre 1991 e pulamos para o último final de semana da vida de Ayrton, em 1994. Não aprofundamos em 1992 e 1993, período em que ele conheceu Adriane. Ficaria repetitivo dentro da construção da nossa história", disse o artista.

Em meio à falta de Galisteu, muitos internautas ressaltaram o caminho oposto escolhido para representar a relação entre o piloto e Xuxa. Nesse caso, um episódio inteiro foi dedicado para o namoro, que supostamente teria sido aprovado pela própria família de Ayrton.

Pâmella Tomé interpreta Xuxa no roteiro, que mostra o amor entre as duas personalidades de uma forma muito intensa no terceiro episódio da produção.

Para Leone, as decisões foram corretas. "Foi um amor bonito e importante para os dois. Xuxa fala com o maior carinho do Ayrton até hoje. Conheci ela recentemente em um evento, e ela contou histórias ótimas", reforçou ele.

Representação de Senna

Se a intenção era mostrar a intensidade do piloto, o ator também opina que a escolha da série foi justamente essa: a de mostrar Senna como um homem de personalidade forte, que corria atrás dos objetivos.

"Em nenhum momento, fiquei com a impressão de um Senna 'bonzinho'. Ele foi coerente com o que pensava, teve uma personalidade explosiva desde o começo. Ele entende que, para além das corridas, existia um jogo político", pontuou.

A série, desenvolvida pela Netflix, tem seis episódios e retrata toda a história de Senna no automobilismo, desde a infância à morte dele na pista de Ímola, na Itália.