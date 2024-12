CAPTEI: Apenas o Começo: Cláudia Majela Celebra Aniversário com Surpresa

A empresária Cláudia Majela viveu um dia para recordar nesta última quinta-feira, 28, no restaurante Medit. Acreditando que participaria apenas de um simples almoço de confraternização ligado a uma loja de joias, Cláudia foi surpreendida por uma festa de aniversário antecipada organizada por suas irmãs, Aline Félix Barroso e Lívia.

O plano arquitetado com precisão pelas irmãs Aline e Lívia começou quando Cláudia recebeu o convite para um suposto evento de joias seguido de uma sessão de fotos. Entretanto, ao chegar ao Medit, a aniversariante deparou-se com algo completamente diferente do esperado — um almoço especial dedicado a ela, rodeado de amigas queridas.

O objetivo era não apenas comemorar o novo ciclo de vida de Cláudia, mas também deixar a data marcada pela emoção antes da viagem para Miami no início de dezembro. Lá, Aline, Cláudia e Lívia irão celebrar o verdadeiro dia do aniversário de Cláudia (04 de dezembro) de forma ainda mais especial.

Aline, Lívia e a cúmplice, Talyzie Mihiliuc, participantes do plano conseguiram não apenas surpreender Cláudia, mas fortalecê-la com amor e carinho em um almoço onde cada detalhe foi pensado minuciosamente para encantá-la.

Com o coração aquecido e o sorriso estampado no rosto, Cláudia agradeceu a todos pela presença e carinho, expressando-se emocionada e grata pela surpresa.

As fotos de Yandra Lôbo captaram tudo isso que falei. Vem ver:

Legenda: Cláudia Majela, Paulinha Sampaio e Aline Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Félix, Auxiliadora Nolasco, Cláudia e Adriana Majela e Lívia de Pádua Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Arruda, Leiliane Pinheiro, Cláudia Majela, Luciana Colares, Adriana Aurila e Luciana Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia de Pádua, Aline Félix, Cláudia e Renata Majela Foto: LC Moreira

