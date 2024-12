Fabricante de creatina e outros suplementos, Soldiers se pronuncia após denúncias no Fantástico

O programa "Fantástico" exibiu matéria, nesse domingo (1º), sobre a interdição policial de uma fábrica contratada pela Soldiers Nutrition — empresa de Yuri Silveira de Abreu e da esposa, Fabiula de Arruda Freire — por não possuir licença para fazer suplementos alimentares, em Jundiaí (SP).

"As instalações e os equipamentos não tinham condições higiênicas e sanitárias satisfatórias", apontaram os policiais em matéria do programa da TV Globo. Mesmo com uma fábrica própria, fruto de um investimento de R$ 15 milhões, a Soldiers contrata outras para atender à demanda de vendas, informou reportagem.

O dominical teve acesso a um grupo de mensagens em que líderes da Soldiers conversavam sobre um pote de creatina produzida pela empresa. O suplemento, que em forma original é em pó, estava empedrado, e nem marteladas quebravam o bloco. Nas conversas, o gerente de produção ironizou: "[o produto] é da China, né?".

No mesmo grupo, os membros da empresa falaram de outras duas reclamações: um cliente alegou ter encontrado larva no pote de creatina; outro, fios do que parecia ser uma teia de aranha.

Soldiers Nutrition diz que informações de matéria não procedem

À TV Globo, a defesa da Soldiers declarou que a "investigação policial utilizou algumas reclamações infundadas".

Os advogados alegam também que os "produtos apreendidos nos estabelecimentos de terceiros não passaram por perícia", e que "não existe laudo que questione a qualidade dos seus suplementos".

A defesa diz ainda que "empresários, funcionários e colaboradores foram injustamente prejudicados pela investigação".

Em vídeo no Instagram, Yuri Silveira fez também declarações sobre a reportagem:

Tomar o nosso crescimento com indicativo de irregularidade é o maior absurdo que eu já vi. Você não pode empreender sem ter sucesso sem ser acusado de irregularidade? Vocês não acham minimamente estranho que isso tenha acontecido dois dias antes da Black Friday? Ainda mais depois do resultado da Black Friday que tivemos em 2023, aonde fomos uma das empresas brasileiras com maior destaque entre as plataformas de venda online Yuri Silveira Empresário

Ainda em publicação, Yuri declarou que a empresa possui mais de 30 laudos que comprovam a qualidade dos produtos comercializados por ele e a esposa: "Não há nenhum laudo que aponte irregularidade nos nossos produtos".