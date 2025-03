Entenda caso da jovem que fingiu ser jornalista da ESPN por dois anos e deve ser processada pela emissora

A influenciadora Luana Santos deve ser processada pelo canal esportivo ESPN, do grupo Disney, por se passar como jornalista do veículo. O caso foi revelado nesta semana, após a falsa repórter passar cerca de dois anos cobrindo eventos da área, principalmente do futebol feminino.

Luana afirmava ser repórter e setorista do time Red Bull Bragantino na ESPN. Nas redes sociais, a influenciadora compartilhava fotos na redação da emissora e até com um crachá falso da empresa.

Legenda: Luana Santos publicava fotos em estádios de futebol e até com o falso crachá da ESPN Foto: Reprodução/Redes sociais

Desse modo, Luana teria conseguido credenciamento e apoio de patrocinadores para cobrir partidas de futebol nos estádios. Foi desse modo que ela conseguiu acompanhar a final do Campeonato Brasileiro feminino de 2024.

Em entrevista ao podcast Papo Reto Sports, ela chegou a dizer também que atuava no planejamento de marketing do time feminino do Corinthians. Procurado pela coluna F5, o clube paulista negou qualquer relação de trabalho com Luana.

FARSA DESCOBERTA

A atuação de Luana chamou a atenção da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A CBF teria alertado à Disney sobre o caso, após a participação da falsa repórter no podcast.

Ainda conforme informações da F5, Luana deve ser processada pela Disney na esfera civil e denunciada por falsidade ideológica em âmbito criminal. A empresa não comentou o caso de forma oficial.

Após a revelação do caso, Luana excluiu as redes sociais, incluindo um perfil com mais de 20 mil seguidores.

