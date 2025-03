Jornalista Celso Freitas encerra contrato com Record e deixa emissora após 21 anos

O jornalista e locutor Celso Freitas, de 71 anos, encerrou seu contrato com a Record nesta terça-feira (11). O âncora trabalhava na emissora desde 2004 e apresentava o Jornal da Record, principal noticiário da emissora, desde 2006. A saída do jornalista foi confirmada pela Record em um comunicado.

"A Record vem publicamente expressar sua sincera gratidão ao jornalista Celso Freitas pelos anos de dedicação e excelência na emissora. Sua trajetória é marcada por um compromisso inabalável com a ética jornalística, inspirando colegas e conquistando, ainda mais, a confiança do público", destacou.

"Sua trajetória é marcada por um compromisso inabalável com a ética jornalística, inspirando colegas e conquistando, ainda mais, a confiança do público. Hoje, encerramos uma parceria profissional que ficará eternamente marcada com carinho e respeito na história da Record. Desejamos muita felicidade, saúde e sucesso".

Após passar mais de três décadas na rede Globo, Celso chegou à Record em 2004, onde apresentou o Domingo Espetacular. Em seguida, apresentou o Jornal da Record por 19 anos. Ele também conduziu diversos debates eleitorais e apresentou algumas retrospectivas. Na Record News, o jornalista comandou o Entrevista Record News – Bastidores da Notícia por cinco anos.

Carreira de Celso Freitas

Celso Freitas é jornalista formado pela Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero. Ele iniciou sua carreira como estagiário, aos 16 anos, na rádio Eldorado de Criciúma (SC). Após acumular experiência em diversas rádios de Santa Catarina, o jornalista foi contratado pela TV Globo Brasília.

Em 1976, ele foi transferido para a TV Globo São Paulo e passou a apresentar os blocos locais do Jornal Nacional e do Jornal Hoje. Celso substituiu o jornalista Sérgio Chapelin na bancada do Jornal Nacional em 1983 e passou a formar dupla com Cid Moreira. O jornalista ficou no telejornal por seis anos, quando passou a ser apresentador titular do Fantástico e do Globo Repórter. Ele comandou as duas atrações até 1996. Em 2004, ele pediu desligamento da Globo.

Quem assume o Jornal da Record?

Em um comunicado veiculado na imprensa nesta tarde, a Record comunicou que Sérgio Aguiar irá apresentar o Jornal da Record. Desde que deixou a apresentação do Domingo Espetacular para que Roberto Cabrini assumisse a apresentação com Carolina Ferraz, Sérgio estava sem um posto fixo na emissora. Ele estava sendo visto em diferentes projetos, inclusive cobrindo as férias de Celso Freitas no Jornal da Record.

"A Record comunica que Sérgio Aguiar assume oficialmente a apresentação do Jornal da Record ao lado de Christina Lemos. Sérgio Aguiar é formado em jornalismo pela Faculdades Integradas Hélio Alonso, no Rio de Janeiro. Começou a carreira em rádio nos anos 1990 e, depois, foi para a extinta TV Manchete. Ele está na Record desde 2019 e já comandou, eventualmente, o Fala Brasil e o Jornal da Record. De 2022 a 2025, foi apresentador do Domingo Espetacular".