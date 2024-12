Ciclista é atropelado por motorista de Porsche em São Paulo neste domingo (1º)

Um motorista do carro de luxo Porsche atropelou um ciclista neste domingo (1º) em São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, bairro Pinheiros. O condutor permaneceu no local para prestar socorro, e a vítima foi levada ao Hospital das Clínicas, onde ficou internada para observação.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares realizavam patrulhamento quando se depararam com o ocorrido e realizaram o teste do bafômetro no motorista do Porsche, que teve resultado negativo. Ele foi conduzido à delegacia, prestou depoimento e foi liberado.

Caso será investigado

Ainda segundo a SSP, a perícia foi acionada e o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 14° DP (Pinheiros), onde as circunstâncias do evento estão sendo apuradas.

A pasta confirmou ter se tratado de atropelamento, segundo consta no boletim de ocorrência. Os nomes do ciclista e do motorista do Porsche não foram divulgados.