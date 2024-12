Jovem advogado morre em acidente que partiu carro ao meio no Paraná

O advogado Gregório Furquim, de 26 anos, morreu após bater o carro contra um poste, numa força intensa a ponto de partir o veículo ao meio, na madrugada desse sábado (30), em Curitiba, no Paraná. O sepultamento do jovem acontece neste domingo (1°), na capital paranaense.

No acidente, a colisão fez com que parte do carro ficasse na calçada e outra, com os bancos traseiros, fosse arremessada para o canteiro da Avenida Comendador Franco, conhecida como Avenida das Torres. As informações são do portal g1.

Para atender a ocorrência, foi solicitada equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o motorista faleceu ainda no local. Outro veículo foi visto no ponto do acidente e a polícia investiga se há alguma relação com a batida.

Gregório fazia mestrado em Direito Econômico e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e era membro do Grupo de Estudos em Análise Econômica do Direito da instituição.

Repercussão da morte

Os amigos do advogado e da família lamentaram a morte de Gregório em homenagens publicadas nas redes sociais. Um escritório de advocacia onde ele já atuou, por exemplo, escreveu sobre a conduta de Gregório.

"Sua partida precoce deixa um vazio em nossos corações. Gregório era um jovem talentoso, com um futuro promissor pela frente, e sua ausência será sentida por todos nós", destacou.

Outra publicação foi feita por um grupo de ex-intercambistas do qual o jovem "sempre esteve presente, contribuindo de forma ativa e inspirando aqueles ao seu redor com sua energia e determinação", como refletiu.

"As memórias que compartilhamos com ele, de momentos de risadas, aprendizado e trabalho em equipe, continuarão vivas em nossos corações. Hoje, honramos sua memória e enviamos nossas condolências à família e aos amigos. Sua luz continuará brilhando em tudo o que ele ajudou a construir", detalhou o grupo.