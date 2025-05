Brasileira engravida de italiano, é acusada de integrar seita e vira alvo de difamação na Itália

A história da brasileira Barbara Zandômenico Perito, acusada pelo ex-namorado italiano de ser integrante de uma seita de mulheres que engravidam em busca de pensões alimentícias, tornou-se um caso de difamação internacional, segundo informações do programa Fantástico, da TV Globo.

Nunzio Bevilacqua, advogado e empresário, usou a imprensa italiana para relatar a suposta seita, assunto negado por Bárbara, que deseja uma responsabilização criminal do ex-namorado.

O caso se tornou tema de uma série de matérias na TV italiana no dia 3 de abril de 2024, quando a emissora RAI transmitiu reportagem com a seguinte chamada: "Italiano vítima de magia e extorsão no Brasil. Inventam-se falsas paternidades para arrancar dinheiro".

Namoro e término

Mas ainda que tudo tenha se tornado público em 2024, a história começou em 2021, na cidade de Tubarão, em Santa Catarina. Bárbara, que é descendente de italianos, dá aulas para brasileiros e ensina português para estrangeiros, e foi assim que os dois se conheceram.

Nunzio se matriculou em um dos cursos e, em pouco tempo, os dois começaram a se envolver. "Desde o início ele já me apresentava como namorada dele. Eu achei isso um pouco estranho, mas também não comuniquei a ele. E acabei sendo, né?", disse ela na reportagem do Fantástico.

Segundo a professora, tudo parecia bem e uma viagem pelo Brasil entre os dois acabou resultando em uma gravidez inesperada. Barbara aponta que Nunzio ficou feliz à época, mas o retorno dele para Roma em seguida mudou a relação.

Nunzio insistiu na ida da brasileira para a Itália, mas ela negou. "Comecei a pensar se talvez não seria melhor se eu ficasse, na gravidez, no Brasil, perto da minha família, porque era uma coisa nova, minha primeira filha, eu não sabia como seria", disse ela, relatando que o namoro acabou em seguida.

Após isso, Nunzio questionou a ex-namorada se seria uma boa opção que ele não registrasse a criança e não ajudasse financeiramente. "Eu falei: 'Isso aqui não está certo. A gente precisa fazer o que é certo: registrar, acertar a convivência, acertar a pensão'", disse.

Difamação internacional

Nunzio, então, começou a usar a imprensa italiana para espalhar a própria versão da história. Segundo ele, uma organização criminosa no Brasil estava com o objetivo de enganar homens europeus para extorquir o dinheiro deles.

O homem até chegou a solicitar um teste de DNA após o nascimento, que deu positivo para a paternidade. Na história criada por ele, Nunzio envolveu membros do Ministério Público de Santa Catarina, grupos religiosos, médicos, políticos e até os familiares de Barbara.

A defesa, agora, pede que ele seja responsabilizado criminalmente por toda a situação. "Ele atenta contra o Ministério Público, ele atenta contra a Igreja Católica, contra outras religiões, contra uma pessoa que tem direitos, que é a Barbara, e mais ainda: contra a filha dele, uma menor de idade", apontou Vitor Poeta, advogado de Barbara Perito.

Por conta do processo, Nunzio Bevilacqua está proibido de se aproximar de Barbara, assim como dos familiares dela. A distância mínima estipulada pela Justiça brasileira é de três quilômetros. Ele também está proibido de contatar Barbara e os familiares por qualquer meio de comunicação.

A reportagem do Fantástico tentou ouvir a versão de Nunzio em Roma. Abordado por uma jornalista, ele chegou a correr pelas ruas da cidade onde mora e não quis se pronunciar sobre o caso. Enquanto isso, a repórter envolvida com uma das matérias do caso no país europeu reconheceu o absurdo da situação e disse que um novo teste de DNA seria capaz de encerrar o assunto.