Mercado 'Carrefulvio' é condenado a pagar R$ 20 mil a Carrefour por plágio

Um mercado chamado "Carrefulvio", localizado em São Bento do Sapucaí, interior de São Paulo, foi condenado a pagar uma indenização de R$ 20 mil após ser processado pelo Carrefour. A decisão foi expedida pela 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado.

Na ação, a varejista cita que o empreendimento brasileiro se utilizou de nome e identidade visual parecidas com à da marca, o que poderia causar confusão e desvio de clientes. Em resposta, o mercado afirmou que não houve reprodução de características do Carrefour, e que a logo e grafia da empresa são diferentes.

Veja também País Vídeo mostra execução à queima-roupa em pagode em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense País Incentivada pela filha médica, professora de 48 anos decide realizar sonho de cursar medicina

Em entrevista ao portal Uol, o dono do empreendimento paulista, Fúlvio Aloísio Coutinho, afirmou que a origem do nome veio de uma brincadeira. Na década de 1990, ele fazia fretes e entregas, conhecidas como carretos. "Eu levava de tudo, até noiva pra casamento. Um dia, um comerciante falou 'carreto do Fúlvio', e aquilo ficou na cabeça. Pensei: meu supermercado vai se chamar Carrefulvio".

O supermercado, já com o nome de Carrefulvio, surgiu em 2009 e fez sucesso na região. "Já tinha fama de vender barato, vinha de uma família de comerciantes. Nunca precisei do nome para atrair cliente".

Ainda segundo Fúlvio, a clientela via a situação como uma brincadeira e nunca confundiu o espaço com o Carrefour. "Era uma coisa engraçada", completou.

Legenda: Fúlvio chegou a dizer que recebeu a primeira notificação judicial em 2011, mas que ficou com medo de ser preso, então resolveu manter o nome "Carrefulvio" Foto: Reprodução/Google Maps

O que diz a decisão?

Mesmo com o tom popular, o relator do processo, Sérgio Shimura, concordou que a ação se enquadra em um caso de violação aos direitos de propriedade industrial. Além do nome similar, o juíz pontuou que as cores, a logomarca e a fonte poderiam induzir as pessoas ao erro.

O Carrefour possui uma logo vermelha e azul com um "C" no centro. Já o "Carrefulvio" possui a mesma disposição da original, mas com um "F", de Fúlvio, no meio.

Legenda: A Justiça reconheceu o chamado "aproveitamento parasitário", quando alguém tenta lucrar com a fama de uma marca já estabelecida Foto: Reprodução/TV Vanguarda