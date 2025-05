Lance em Fortaleza x Juventude é suspeito de manipulação de aposta; veja vídeo

Um lance da partida entre Fortaleza e Juventude está sendo considerado suspeito de envolvimento em esquema de manipulação de resultados por apostas. Aos 39 minutos do primeiro tempo, Ênio, do Juventude, recebeu cartão amarelo após carrinho.

A informação foi publicada nesta segunda-feira (12) pelo jornal Esportes GZH, do Rio Grande do Sul. Casas de apostas teriam detectado movimentações incomuns para Ênio ser amarelado, com mais de R$ 100 mil tendo sido apostados.

VEJA O VÍDEO DO LANCE

Ainda de acordo com a publicação, pessoas ligadas a Ênio estariam entre os apostadores. O mesmo jogador já havia sido considerado suspeito de manipulação de resultados na primeira rodada da Série A do Brasileirão 2025.

Dentro de campo, o Fortaleza venceu o Juventude de goleada por 5 a 0, em partida válida pela oitava rodada da Série A do Brasileirão, disputada no último sábado (10), no estádio Presidente Vargas (PV).