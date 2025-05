Lucero chega a quatro gols em quatro jogos e recupera confiança no Fortaleza

O atacante argentino Juan Martín Lucero marcou dois gols na goleada do Fortaleza por 5 a 0 sobre o Juventude, neste sábado (10), e confirmou que tem recuperado a boa forma no Tricolor do Pici. O camisa 9 vinha sendo criticado por torcedores pelo baixo número de gols.

Com os gols marcados sobre o Juventude, Lucero chegou à marca de quatro gols marcados nos últimos quatro jogos. Ele balançou as redes contra o Retrô, na Copa do Brasil, contra o Lucero, na Libertadores, e agora contra o Juventude, no Brasileirão.

Considerando a temporada como um todo, ele chegou ao seu 11º gol marcado em 26 jogos disputados. O jogador tem alternado a titularidade com Deyverson.