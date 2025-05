Vojvoda fala sobre possibilidade de renovação no Fortaleza

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda completou exatos quatro anos à frente do Fortaleza no último sábado (10), com goleada por 5 a 0 contra o Juventude, no estádio Presidente Vargas (PV), pela Série A do Brasileiro. Com contrato apenas até o fim de 2025, as partes avaliam uma possível renovação, apesar do treinador dar uma pista importante na última coletiva de imprensa: o desejo de continuar essa história no Pici.

"Eu falava com a comissão e relembrava o primeiro momento que chegamos aqui (em 2021). É um orgulho que nós sentimos nesse momento. Lembro que chegamos no aeroporto, depois fomos ao Pici para jantar com a diretoria e a partir dali começou uma linda história que quero continuar nesse clube, porque vivemos momentos felizes e difíceis, mas nesses momentos difíceis eu encontrei apoio com quem está perto e com a torcida, que não tenho contato direto, mas contato emocional, do torcedor, como da cidade de Fortaleza". Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

O discurso chega após uma vitória simbólica no Brasileirão. Contestado pela falta de resultados na atual temporada, Vojvoda nunca perdeu a confiança da diretoria, que seguiu com total convicção no trabalho. Apesar disso, o comandante sabia que precisava de uma virada de chave após entrar na zona de rebaixamento. Assim, a data chega com uma placar consistente, grande exibição, a melhor no ano, e o grito da arquibancada: "o Leão voltou".

O caminho do Fortaleza era reencontrar com si, o que parece acontecer: nove gols nos dois últimos jogos, a chance de classificação à Libertadores, três sem sofrer gols e seis sem perder. Até os números, tão voláteis, agora indicam o novo panorama de uma equipe que sabia que poderia entregar mais - virou refém do próprio sucesso.

Diante disso tudo, o que mais chama a atenção é a postura de Vojvoda. Com quatro anos de trabalho, o discurso de respeito e humildade com o Fortaleza foram mantidos. Do estrangeiro que escolheu morar no Centro de Excelência, no Pici, desde a chegada no aeroporto cearense pela 1ª vez, até a emoção ao falar da torcida na Arena Castelão. O homem que até chegou a pedir conselhos para o então técnico da Seleção Brasileira sobre o lado familiar ou que respondeu às críticas com confiança para o elenco.

As facetas são alicerces de um profissional que mostrou grandeza dentro e fora de campo. Apesar das glórias, nunca olhou o Fortaleza de cima para baixo. Vojvoda faz um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro e nunca se colocou à frente do clube. É apenas mais um em uma instituição centenária. O enredo não acabou e pode ser renovado.