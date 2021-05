Vojvoda decide morar no Centro de Excelência do Fortaleza em imersão no clube; veja detalhes

A chegada do treinador argentino Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza foi marcada por intensidade desde o início nesta segunda-feira (10): reuniões, apresentação ao elenco e treinamento. Em busca de imersão no clube, o profissional decidiu morar no Centro de Excelência, no Pici, apurou o Diário do Nordeste.

A medida ocorre para facilitar o processo de adaptação à estrutura e aos fluxos internos da rotina. A gestão ofereceu um local de luxo, com vista para o mar, mas Vojvoda optou por seguir no alojamento tricolor com a comissão técnica própria, composta pelos auxiliares Gastón Liendo e Nahuel Martínez. No desembarque no Brasil, domingo (9), o trio dormiu no Pici.

O grupo ainda aguarda a chegada do preparador físico Adrián Vaccarini, que presta serviços à Seleção do Peru. O primeiro estágio da metodologia é conhecer melhor os funcionários e jogadores a fim de acelerar a metodologia aplicada ao time cearense, incluindo atividades e uso de tecnologia. Não há previsão para saída do Pici, o momento será definido pelo argentino.

Legenda: Vojvoda foi apresentado ao elenco do Fortaleza na segunda-feira (10) Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

A foi avaliada internamente como uma demonstração de vontade do técnico, que se manteve ativo desde o período de negociações: assistiu 12 partidas, com jogos até de 2020. Durante a estadia, terá os serviços do equipamento à disposição.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "Eu vi um cara com muita vontade de trabalhar, que tinha muitas informações do clube. A gente tinha trocado dados nas reuniões, mas ouvir dele o nome dos atletas mostra como estava empenhado. Ele assistiu diversos jogos e chegou com muita vontade. Quer ficar no Pici, quer trabalhar sem perder tempo. Chegou com humildade, mas muita ambição”.

Tecnologia e mentalidade

Nas primeiras experiências com o departamento de futebol e o setor de análise de desempenho, o novo técnico também elogiou as plataformas de scout e software disponíveis pelo clube. A tendência é que esses recursos sejam ainda mais utilizados sob comando de Vojvoda.

Objetivos traçados por Vojvoda no Fortaleza

Elevar o nível do elenco

Conseguir uma ideia de jogo com a qual possa identificar o Fortaleza

Promover maior uso da base

Comprometer os atletas ao treinamento de maior intensidade

Inserir a filosofia de que todos devem preferir ganhar jogando bem do que ganhar jogando mal

Inserir a filosofia de que o êxito no futebol é somente buscar a vitória

No discurso aos jogadores, o comandante pediu uma mentalidade mais vibrante e intensa desde os treinamentos. “Vamos treinar dia a dia, cada um dia de vocês tem que treinar ao máximo primeiro por cada um de vocês mesmos, depois pelo clube que é quem nos paga. E treinar com profissionalismo, com respeito e com responsabilidade”, declarou em parte do bate-papo.

Como há o reconhecimento do grande staff fixo do Fortaleza e do auxiliar Léo Porto, a permanência no Pici também visa estreitar esses laços para aprimorar o trabalho, formando então um único conjunto de profissionais em prol do clube. A estreia de Vojvoda está prevista para quarta (12), contra o Crato, às 21h45, no estádio Raimundão, pelo Campeonato Cearense.