Juan Pablo Vojvoda já está em solo cearense e inicia trabalhos no Fortaleza

O novo técnico do Fortaleza Esporte Clube, Juan Pablo Vojvoda, já está em solo cearense.

Ele desembarcou na capital estadual no fim da noite deste domingo (9) e foi recepcionado pelo presidente do tricolor, Marcelo Paz, e pelo diretor de futebol, Alex Santiago.

Após observar o desempenho tricolor em jogos contra o Pacajus (empate em zero a zero) e empate contra o Ferroviário (empate em zero a a zero), ele começa a efetivamente a executar o trabalho.

Legenda: Vojvoda recebeu camisa do Fortaleza e posou para foto junto a Marcelo Paz Foto: Leonardo Moreira/ Fortaleza

Nesta segunda-feira (10), ele deve conhecer as instalações do Tricolor (CT Ribamar Bezerra e Pici) e os atletas. Vojvoda terá liberdade para avaliar o elenco e fazer as modificações que desejar. A tendência é que o Fortaleza vá ao mercado e contrate atletas para as posições que o novo comandante considerar carentes.

O Tricolor do Pici tem compromisso contra o Crato, na quarta-feira (10), pelo Campeonato Cearense. Ainda não se sabe se Vojvoda já estreia no comando tricolor nesta partida.