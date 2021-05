Fortaleza empata sem gols com o Pacajus pelo Cearense

No Estádio João Ronaldo, Pacajus e Fortaleza empataram sem gols pela 3ª rodada do Campeonato Cearense 2021. Com o resultado, a equipe Tricolor retoma a liderança provisória do certame estadual, com 7 pontos conquistados em três partidas. O Índio do Vale do Caju, por sua vez, ocupa a 6ª posição, com 2 pontos.

A equipe tricolor volta a campo neste sábado (08), às 21h, contra o Ferroviário. O duelo acontece na Arena Castelão. No domingo (09), às 15h, o Pacajus enfrenta o Icasa, no Estádio João Ronaldo.

Primeiro tempo

Pacajus e Fortaleza fizeram um jogo travado no meio campo durante a primeira etapa, com poucas escapadas para as equipes.

Sem conseguir penetrar na defesa adversária, a equipe comandada por Léo Porto arriscava os arremates de fora da área, porém, sem perigo. A primeira tentativa foi aos 2 minutos, com Felipe, mas a bola passou à esquerda do goleiro Cris.

Com uma marcação sólida, o Pacajus permitia ao Fortaleza jogar apenas pelas laterais do campo, buscando as tentativas de achar o camisa 9. Aos 24 minutos, após cruzamento de Lucas Crispim para área, Osvaldo foi derrubado e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Wellington Paulista isolou a tentativa.

Minutos depois, o atacante tricolor voltou a ficar próximo de abrir o marcador, mas dessa vez foi parado pela sorte de Cris. Na finalização dentro da área, após saída de bola errada do Pacajus, WP9 acertou a trave.

Sem conseguir atacar o Fortaleza, o Pacajus seguiu administrando o resultado parcial de empate até o final da primeira etapa.

Segundo tempo

A etapa final iniciou com o Pacajus chegando ao ataque logo nos primeiros minutos. Aos 9 minutos, Testinha recebeu em profundidade, fintou a defesa do Fortaleza e tocou de calcanhar para Rayro. O meio-campista chegou finalizando para boa defesa de Max Walef.

O tricolor respondeu minutos depois. Aos 14 minutos, após cruzamento de Daniel Guedes, Igor, do Pacajus, desviou contra o próprio gol e acertou a trave de Cris.

A partida seguiu equilibrada até o final da segunda etapa. Sem chances claras para as duas equipes, o duelo terminou empatado sem gols.

Próximo adversário

O Fortaleza volta a campo neste sábado (08), às 21h, contra o Ferroviário, na Arena Castelão. O duelo é válido pela 4ª rodada do Campeonato Cearense 2021. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.