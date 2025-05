Papa Leão XIV torce para qual time? Descubra a relação do novo pontífice com o esporte

Desde que foi eleito para suceder o papa Francisco, o americano Robert Francis Prevost, agora papa Leão XIV, tem despertado a curiosidade de fiéis e admiradores ao redor do mundo. Uma das perguntas que mais circula nas redes é: o papa Leão XIV torce para qual time de futebol?

A comparação é inevitável. Francisco, seu antecessor, nunca escondeu sua paixão pelo San Lorenzo, tradicional clube argentino. No caso de Leão XIV, no entanto, a relação com o esporte é mais discreta, mas não inexistente.

Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, Leão XIV viveu por muitos anos em Chiclayo, cidade no norte do Peru. Ele inclusive possui cidadania peruana, o que motivou especulações sobre uma possível simpatia por clubes locais.

Um dos nomes mais citados é o Universidad César Vallejo, time da primeira divisão peruana. A especulação surgiu após uma publicação de Richard Acuña, presidente do clube, que usou as redes sociais para parabenizar o novo papa e lembrar do trabalho dele na região de Chiclayo. No entanto, o clube não fez nenhuma menção oficial à possível torcida.

Outro time citado em matérias locais é o Juan Pablo II College, também da elite do futebol peruano. A proximidade com a cidade onde Leão XIV morou e a identidade religiosa da equipe alimentam as hipóteses — embora o próprio pontífice nunca tenha confirmado torcida por nenhuma equipe.

Esporte preferido do novo papa é o tênis

Se o futebol ainda é uma incógnita, o tênis aparece como o verdadeiro esporte favorito de Leão XIV. Em entrevista ao site da Ordem Agostiniana, da qual faz parte, ele revelou que jogava com frequência antes de assumir maiores responsabilidades na Igreja.

“Considero-me um verdadeiro jogador de tênis amador. Desde que saí do Peru, tive poucas oportunidades de praticar, então estou ansioso para voltar às quadras. Não que este novo emprego tenha me deixado muito tempo livre para isso até agora”, disse o novo papa com bom humor.

Apesar de manter uma postura reservada quanto ao futebol e outros esportes populares, o papa Leão XIV demonstra valorização pelo esporte como forma de saúde, lazer e equilíbrio.