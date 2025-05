Lucas Sasha é o volante do Fortaleza com mais desarmes na Série A; Veja números

Titular no duelo contra o Colo-Colo pela Libertadores, na goleada de 4x0 no Castelão, Lucas Sasha tem se consolidado como uma das peças mais importantes do time do Fortalaleza. Com 18 partidas disputadas no ano, Sasha vem sendo um dos pilares da equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda, seja em desarmes, sua principal característica, quanto em minutos jogados.

Segundo dados do portal oGol, o camisa 88 é o segundo volante com mais minutos jogados no elenco tricolor em 2025 — são 1.151 minutos, ficando atrás apenas de Pol Fernández (1.204).

No Campeonato Brasileiro, Sasha lidera entre os volantes do Fortaleza tanto em jogos disputados (6) quanto em minutos em campo (535). Já na Libertadores, ele é o segundo da posição com mais participações (3 jogos) e 147 minutos acumulados.

Desarmes

Mais do que presença constante, o desempenho defensivo do atleta também chama atenção. Na principal competição continental, Sasha aparece como o terceiro jogador do Fortaleza com melhor média de desarmes: 2.3 por partida. No Brasileirão, ele lidera a estatística entre os volantes da equipe, com uma média de 3.5 desarmes por jogo.

Apesar do bom momento com a camisa do Fortaleza, o futuro de Lucas Sasha ainda é incerto. Seu contrato com o clube vai até dezembro de 2025, o que significa que, a partir de junho deste ano, ele estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe.

O Leão volta a campo pela Série A neste sábado (10), às 16 horas, contra o Juventude, no PV, pela 8ª rodada da Série A.