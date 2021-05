Em jogo morno, Fortaleza e Ferroviário empatam sem gols pelo Estadual

Atuando no Estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia, Fortaleza e Ferroviário empataram sem gols pela 4ª rodada do Campeonato Cearense. O resultado mantém a equipe coral na liderança do certame, com 10 pontos. O Tricolor do Pici, por sua vez, acumula 9 pontos e figura na 2ª colocação.

As duas equipes voltam a campo no meio de semana. Na terça-feira (11), o Ferroviário recebe o Caucaia, às 15h30, no Estádio Elzir Cabral. No dia seguinte, na quarta-feira (12), o Fortaleza visita o Crato, às 22h, no Estádio Raimundo de Oliveira.

Primeiro tempo

Fortaleza e Ferroviário protagonizaram um duelo burocrático ao longo dos 45 minutos iniciais. Sem chances claras, quem chegou com mais frequência ao gol adversário foi o Tubarão da Barra.

De fora da área, Berguinho arriscou duas vezes, mas a bola passou por cima do gol de Felipe Alves. Em contrapartida, a melhor chance do jogo foi do Fortaleza. Aos 11 minutos, Robson recebeu bom passe de Pikachu, mas acabou sendo surpreendido com o quique da bola e mandou sobre a meta defendida por Jonathan.

Nos minutos finais da primeira etapa, o Fortaleza assustou com Éderson, de longa distância, mas não foi suficiente para alterar o marcador da partida.

Segundo tempo

Defendendo a invencibilidade na competição, o Ferroviário voltou mais atento na segunda etapa. Nos primeiros 10 minutos, a equipe coral chegou a meta de Felipe Alves em três oportunidades, com a melhor saindo dos pés de Augusto, mas sendo desperdiçada por Reinaldo abaixo do gol.

A resposta do Tricolor do Pici aconteceu minutos depois. Após cobrança de escanteio de Yago Pikachu, Tinga subiu mais alto que a defesa, mas mandou sobre o gol de Jonathan.

Com maior posse e criando as melhores chances da partida, o Ferroviário quase chegou ao gol com Wesley, após grande jogada individual de Berguinho. O camisa 5 do Tubarão finalizou de média-distância, mas parou em Felipe Alves.

O duelo seguiu disputado até o final da partida, mas o placar seguiu inalterado.

Próximos adversários

