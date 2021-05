Vojvoda dorme no Pici, conhece estrutura do Fortaleza e comanda treino nesta segunda (10)

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda iniciou os trabalhos presenciais com a camisa do Fortaleza. O profissional desembarcou na Capital às 22h deste domingo (9) e dormiu no Centro de Excelência, no Pici, acompanhado dos demais integrantes da comissão: Gastón Liendo e Nahuel Martínez.

No período da manhã, o novo treinador conheceu a estrutura do equipamento, como refeitório, vestiário e academia. Na recepção, foi acompanhado pelo presidente Marcelo Paz, o diretor de futebol Alex Santiago, o diretor das categorias de base Irlando Gomes, além de Sérgio Papelin, o executivo de futebol.

No cronograma de atividades, realiza reuniões com o Departamento de Futebol, de Análise de Desempenho e com o auxiliar fixo Léo Porto no turno da manhã. Durante a tarde, o comandante será apresentado ao elenco.

Trabalho virtual

O anúncio oficial da contratação de Vojvoda foi terça (4), com contrato firmado até o fim de 2021. O treinador foi escolhido no processo pelo perfil: com pontos como postura ofensiva e retrospecto recente de classificações em torneios internacionais com times de menor investimento.

Antes da chegada ao Pici, o argentino iniciou os trabalhos em estágio virtual. Nesta fase, acompanhou empate sem gols com o Pacajus e Ferroviário, ambos pelo Estadual, através de serviço de streaming.

O Diário do Nordeste apurou que o técnico realizou dossiê de 12 partidas durante a negociação, além de participar de mais de 10 reuniões para debater características do plantel e estrutura oferecida.

Confira imagens de Vojvoda no CT do Fortaleza:

Legenda: Vojvoda conheceu a estrutura do Fortaleza nesta segunda-feira (10) Foto: divulgação / Fortaleza

Legenda: Vojvoda conheceu a estrutura do Fortaleza nesta segunda-feira (10) Foto: divulgação / Fortaleza

Legenda: Vojvoda conheceu a estrutura do Fortaleza nesta segunda-feira (10) Foto: divulgação / Fortaleza

Legenda: O técnico Vojvoda conheceu a estrutura do Pici nesta segunda-feira (10) Foto: divulgação / Fortaleza

Legenda: O técnico Vojvoda conheceu a estrutura do Pici nesta segunda-feira (10) Foto: divulgação / Fortaleza