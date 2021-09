Tite revela conversa com Vojvoda e dificuldade do treinador sem a família no Brasil: "está sozinho"

A Seleção Brasileira foi convocada nesta sexta-feira (24) para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Durante a coletiva, o técnico Tite foi questionado pelo jornalista cearense Mário Kempes sobre o encontro com o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, no Rio Grande do Sul. Na resposta, revelou contato com o elenco tricolor e discussões táticas.

"Conversei com muitas pessoas, parabenizei o Fortaleza pela campanha, conversei com Titi, Pikachu, Lucas Lima, o presidente depois, o Marcelo Paz, e conversei com Vojvoda algum tempo. Ele comentou sobre uma entrevista na Argentina e falamos sobre futuro, sistema e posição, até porque o jogo tático é real, é visual e de difícil leitura. Falamos sobre o posicionamento, condição, quantos ficam entrelinhas, quantas linhas tem o adversário, então a gente trabalhou sistema de 3 e 5, e a minha esposa do lado olhava tudo, acho que ela aprendeu alguma coisa”, brincou.

Durante a coletiva, Tite também comentou sobre a importância da família e revelou que Vojvoda tirou dúvidas com o treinador. No Brasil desde o início de maio, o argentino escolheu morar no Centro de Excelência, a sede da equipe no Pici, e deixou a esposa e os três filhos na Argentina.

Legenda: O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, recebeu os filhos de Vojvoda durante visita ao Brasil Foto: reprodução

“A gente conversou sobre a dificuldade humana. Ele está sozinho, sem os três filhos e a esposa, e a gente sente o resultado, mas ele não tem o suporte familiar. Perguntou como eu fiz isso no exterior, duas vezes nos Emirados Árabes, mas eu levei todo mundo, o meu filho tinha 17 anos, minha filha tinha 9. O pessoal falava inglês com sotaque árabe, ela não entendia, chorava e não queria ir para a aula, então o lado humano é importante, a atividade é extraordinária, mas paga o preço”, comentou.

O momento entre Tite e Vojvoda ocorreu em um aeroporto no Sul. A delegação do Fortaleza retornava para a capital cearense após enfrentar o Internacional no domingo (19), pela 21ª rodada da Série A do Brasileiro.