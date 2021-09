Fortaleza perde para Internacional no Beira-Rio e chega ao 6° jogo sem vitória na Série A

O Fortaleza perdeu para o Internacional neste domingo (19), por 1 a 0, no Estádio Beira-Rio, e chegou ao sexto jogo sem vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Edenílson marcou o único gol da partida.

Apesar do revés, a equipe de Juan Pablo Vojvoda segue na 4ª colocação, com 33 pontos. O Fortaleza volta a campo no próximo domingo (26) contra o Sport, na Ilha do Retiro, às 18h15 (horário de Brasília), pela 22ª rodada da competição nacional.

O jogo

A equipe de Juan Pablo Vojvoda iniciou pressionando o Internacional no campo de ataque. Logo no primeiro minuto, Lucas Lima foi lançado na esquerda e cruzou na área. Ângelo Henríquez finalizou, mas desperdiçou uma grande oportunidade em favor do tricolor.

O Fortaleza subiu as linhas de marcação e dificultava a saída de bola da equipe colorada. Sem conseguir penetrar na defesa adversária, o Internacional buscava as finalizações de fora da área, sempre acionando Patrick e Maurício, que caiam por dentro. Porém, nada de alterar o marcador.

As boas oportunidades seguiram sendo do Tricolor do Pici. Aos 16 minutos, Lucas Lima, desta vez pela direita, saiu em velocidade, entrou na área e cruzou para Éderson. O volante do Fortaleza finalizou, mas foi travado por Saravia. Robson, aos 29, também levou perigo ao gol de Daniel, após receber na esquerda, fintar a marcação e finalizar para fora.

Nos minutos finais, o Fortaleza recuou e o Internacional cresceu na partida. A equipe gaúcha chegava com frequência pelas laterais do campo, mas os arremates seguiram sendo de fora da área, sem tanto perigo para Felipe Alves. Yuri Alberto, inclusive, parou no arqueiro tricolor, enquanto Maurício finalizou para fora.

Legenda: Internacional x Fortaleza, 21ª rodada pela Série A do Campeonato Brasileiro Foto: Ricardo Duarte / SC Internacional

O ímpeto tricolor manteve-se durante o início da etapa final. Logo aos 4 minutos, Robson foi lançado por Lucas Lima e finalizou para o gol. Daniel defendeu. No rebote, Robson finalizou novamente, mas dessa Moisés tirou em cima da linha, salvando o Internacional.

Os comandos de Juan Pablo Vojvoda seguiram pressionando a equipe gaúcha, que buscava as escapadas em velocidade para agredir o Fortaleza. Entretanto, quem seguiu arriscando foi o Tricolor do Pici.

Em mais uma boa chegada ao ataque, Lucas Lima recebeu de Crispim e finalizou para o gol. Daniel defendeu. No rebote, Yago Pikachu finaliza e o arqueiro colorado defendeu mais uma vez.

A partida ficou bastante truncada e o ânimo aflorou entre os jogadores. Aos 24 minutos do 2° tempo, David e Saravia discutiram no gramado e acabaram expulsos pela árbitra Edna Alves Batista (FIFA-SP). O atacante do Fortaleza entrou no lugar de Ângelo Henríquez e permaneceu em campo por apenas seis minutos.

Após o episódio, Boschilia buscou surpreender Felipe Alves. De fora da área, o meio-campista arriscou um torpedo e o arqueiro tricolor precisou se esticar para defender.

Nos minutos finais do 2° tempo, Yuri Alberto encontrou Edenílson na área e o volante bateu na saída de Felipe Alves, para garantir a vitória do Internacional no Estádio Beira-Rio.

Legenda: Matheus Jussa e Rodrigo Dourado travaram um duelo disputado durante toda a partida Foto: Ricardo Duarte / SC Internacional