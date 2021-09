Jogos de Ceará e Fortaleza devem ser adiados após convocação da Seleção Brasileira; veja confrontos

A convocação da Seleção Brasileira nesta sexta-feira (24) listou atletas do futebol nacional e tem impacto na Série A de 2021. Como na última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul, os times que tiveram jogadores chamados terão as partidas adiadas, e isso afeta Ceará e Fortaleza.

Convocados que atuam no futebol nacional:

Weverton (Palmeiras)

Guilherme Arana (Atlético/MG)

Edenílson (Internacional)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Gabriel Barbosa (Flamengo)

A informação foi revelada por Juninho Paulista, coordenador de futebol da Seleção Brasileira. “Nós conversamos com o diretor de competições e, por se tratar novamente de três jogos em outubro, vai ser adotado o mesmo critério de setembro em relação aos clubes com atletas convocados”, afirmou.

Assim, os duelos de Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras e Internacional nas rodadas 24, 25 e 26 do Brasileirão devem ser adiadas oficialmente pela CBF. Isso porque estão próximas do intervalo dos jogos do Brasil, entre 7 e 14 de outubro, contra a Venezuela, a Colômbia e o Uruguai, respectivamente.

No calendário, o Ceará enfrentaria Inter e Atlético-MG. Já o Fortaleza iria encarar o Flamengo.

Jogos de Ceará e Fortaleza que devem ser adiados:

06.10 - Ceará x Internacional | Arena Castelão, pela 24ª rodada

09.10 - Atlético-MG x Ceará | Mineirão, pela 25ª rodada

09.10 - Fortaleza x Flamengo | Arena Castelão, pela 25ª rodada