Seleção Brasileira é convocada para jogos das Eliminatórias contra Venezuela, Colômbia e Uruguai

O técnico Tite convocou, nesta sexta-feira (24), a Seleção Brasileira para próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022: contra Venezuela, Colômbia e Uruguai, respectivamente. A lista registrou 25 atletas, com atuações no futebol nacional e do exterior.

A primeira partida ocorre em 7 de outubro, em Caracas-VEN. O duelo seguinte é em 10 do mesmo mês, em Barranquilla-COL. Por fim, encerra a rodada tripla na Arena da Amazônia, em Manuas, no dia 14.

Próximos jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa:

07.10 - Venezuela x Brasil | às 20h30, no estádio Olímpico, em Caracas-VEN.

10.10 - Colômbia x Brasil | às 18hh no Metropolitano, em Barranquilla-COL.

14.10 - Brasil x Uruguai | às 20h30, na Arena da Amazônia, em Manaus/AM.

A previsão de apresentação do grupo é em duas semanas, para atividades em território nacional e definição dos titularidades. A tendência é que os listados desfalquem os participantes da Série A em parte dos compromissos na competição.

O último jogo do Brasil foi a vitória por 2 a 0 sobre o Peru, na Arena de Pernambuco, no dia 9 de setembro de 2021. Por conta da pandemia da Covid-19, a Fifa e a Conmebol optaram por adiar rodadas das Eliminatórias, o que atrasou o calendário.

Neste momento, a Seleção é a líder isolada da classificatória, com 24 pontos: oito vitórias em 100% de aproveitamento. Os jogos foram contra Bolívia (5x0), Peru (4x2), Venezuela (1x0), Uruguai (2x0), Chile (1x0), Paraguai (2x0), Equador (2x0) e Peru (2x0). O confronto com a Argentina foi suspenso em São Paulo pela Anvisa por descumprimento de protocolos de saúde.

Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira:

Goleiros

Alisson (Liverpool-ING)

Éderson (Manchester City-ING)

Weverton (Palmeiras)

Laterais direitos

Danilo (Juventus-ITA)

Emerson (Tottenham-ING)

Laterais esquerdos

Alex Sandro (Juventus-ITA)

Guilherme Arana (Atlético/MG)

Zagueiros

Militão (Real Madrid-ESP)

Lucas Veríssimo (Benfica-POR)

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

Thiago Silva (Chelsea-ING)

Volantes

Casemiro (Real Madrid-ESP)

Edenílson (Internacional)

Fabinho (Liverpool-ING)

Fred (Manchester United-ING)

Gerson (Olympique de Marseille-FRA)

Meias

Everton Ribeiro (Flamengo)

Lucas Paquetá (Lyton-FRA)

Atacantes

Neymar (Paris Saint-Germain-FRA)

Antony (Ajax-HOL)

Gabriel Barbosa (Flamengo)

Gabriel Jesus (Manchester City-ING)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid-ESP)

Raphinha (Leeds-ING)

Vinicius Junior (Real Madrid-ESP)