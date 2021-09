Anvisa interrompe partida entre Brasil e Argentina por descumprimento de protocolos de saúde

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interrompeu a partida entre Brasil e Argentina, que estava marcada para 16h deste domingo (5), na Neo Química Arena, em São Paulo, por descumprimento de protocolos de saúde referente à pandemia de Covid-19 por quatro jogadores da seleção argentina.

O jogo foi parado bem no início, aos 4 minutos e 50 segundos. Agora, o árbitro está no vestiário do local aguardado alguma decisão das autoridades.

De acordo com a Agência, Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Giovani Lo Celso e Cristian Romero estiveram no Reino Unido nos últimos 14 dias, mas esconderam essa informação, já que o Brasil não aceita passageiros que passaram pelo país europeu neste período por causa da pandemia de Covid-19.

Assim, eles foram suspensos da partida contra o Brasil pelas Eliminatórias da Copa porque entraram irregularmente no país.

No entanto, na tarde deste domingo (5), a Conmebol e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) entraram em contato com Governo Federal para administrar a situação. Os jogadores, que estavam ameaçados de deportação, foram anunciados como nomes que estariam na partida.

'Sequência de descumprimentos'

Em entrevista à TV Globo, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse que os jogadores colocaram na declaração de saúde, documento apresentado ao entrar em território nacional, que não passaram pelo Reino Unido, África do Sul e Índia, restritos na contenção da pandemia.

No entanto, entre a noite de sábado (4) e este domingo (5), foi constatado no passaporte deles que os jogadores haviam passado pelo Reino Unido nos últimos 14 dias.

"Chegamos a esse ponto porque tudo aquilo que a Anvisa orientou desde o primeiro momento não foi cumprido. Quando a situação foi identificada, esses jogadores tiveram a orientação de permanecer isolados para aguardar a deportação. Entretanto, eles se deslocaram até o estádio e entraram em campo. Foi uma sequência de descumprimentos", afirmou.