Fortaleza negocia venda de atacante Renato Kayzer ao Vitória-BA

O Fortaleza negocia a venda do atacante Renato Kayzer ao Vitória-BA. Os clubes possuem uma negociação para a saída em definitivo do atleta de 29 anos, que tem um contrato até o fim de 2025, ou seja, pode assinar um pré-contrato a partir de julho.

No momento, as partes debatem sobre os valores da operação. O centroavante chegou ao Pici em 2022 após um período positivo no Athletico-PR, em um acordo com o investimento de R$ 6 milhões.

Com a camisa leonina, no entanto, não conseguiu se firmar como titular. Ao longo dos últimos anos, acumulou empréstimos para o Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, além de América-MG e Criciúma. Ao todo, disputou 67 partidas pelo Leão, contabilizando 11 gols e quatro assistências.

No ano vigente foram 11 jogos, com tentos. A última atuação foi no empate em 1 a 1 com o Ceará, na final do Campeonato Cearense, quando deixou o banco e jogou por sete minutos, sofrendo contusão. O boletim médico indicou que foi o estiramento muscular no posterior na coxa direita.

A chegada de Deyverson, adquirido junto ao Atlético-MG, também acirra a posição, que conta com o argentino Lucero como titular, em movimentação que também pode tirar espaço de Kayzer no elenco.