Com Kayzer, Fortaleza supera próprio recorde em maior compra da história do futebol cearense

O Fortaleza Esporte Clube atravessa um momento de ascensão e mostra esse reflexo no mercado, através do investimento na compra de jogadores. Detentor do recorde de maior aquisição da história do futebol cearense, o Leão superou a própria marca com a chegada de Renato Kayzer.

Assim, a gestão liderada pelo presidente Marcelo Paz efetuou as duas maiores transferências estaduais. Os valores oficiais da negociação ainda não foram divulgados, apesar da confirmação por parte do Athletico-PR, mas são próximos de R$ 6,5 milhões, ultrapassando os R$ 5 mi gastos em 45% do atacante David, no Cruzeiro em 2020.

Maiores compras de atletas da história do Fortaleza:

ATA - Renato Kayzer | R$ 6,5 milhões.

ATA - David | R$ 5 milhões.

ZAG - Benevenuto | R$ 4,5 milhões.

ATA - Moisés | R$ 3,05 milhões.

ATA - Edinho | R$ 1,5 milhão.

As movimentações consolidam ainda mais o time no perfil de “comprador”, em que a administração e os resultados recentes permitiram o aumento das receitas e o repasse ao futebol. Isso, com equilíbrio econômico e apostando em ganhos junto ao torcedor, como sócio, bilheteria e produtos licenciados.

O plano do departamento de futebol é conseguir um salto técnico no elenco, permitindo metas mais ambiciosas a longo prazo. Em 2022, por exemplo, o time disputará a fase de grupos da Libertadores pela 1ª vez na história cearense. Para isso, qualificou mais o plantel para o técnico Vojvoda.

R$ 21,5 milhões gastos em um ano

No último mês, o Diário do Nordeste revelou com exclusividade que o Fortaleza tinha investido R$ 15 milhões com a compra de jogadores no intervalo entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022. Assim, o valor, agora acrescido com Renato Kayser, saltou para R$ 21,5 milhões em um ano.

O número é simbólico, externa a agressividade da gestão e o tratamento do futebol como principal prioridade administrativa. Vale ressaltar ainda um ponto: da base titular de 2021, as perdas de David e Éderson não foram aspectos buscados pelo time, mas situações impostas no mercado.

INVESTIMENTO DO FORTALEZA EM ATLETAS DESDE 2021: