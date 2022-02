Fortaleza acerta contratação do atacante Renato Kayzer junto ao Athletico-PR

Negócio fechado: Renato Kayzer será jogador do Fortaleza. Nesta quinta-feira (3), o Tricolor acertou a contratação do atacante junto ao Athletico-PR, em negócio que deverá ser oficializado em breve pelos clubes. A informação do desfecho da negociação foi divulgada pela jornalista Nadja Mauad, do ge, e confirmada pelo Diário do Nordeste.

A negociação já estava avançada, restando a resolução de algumas pendências, que foram concluídas na tarde desta quinta-feira (3).

VEJA MAIS André Almeida VÍDEO: as variações táticas do Fortaleza de Vojvoda no início da construção de jogadas em 2022

Kayzer realizou 53 jogos pelo Furacão em 2021 e marcou 12 gols, além de contribuir com três assistências. Ele possuia contrato com o time paranaense até o fim de 2023.

Revelado na base do Santos, o jogador acumula passagem por equipes como Chapecoense e Atlético-GO.

Para o setor, o Fortaleza tem, atualmente, os atacantes Silvio Romero, Ángelo Henríquez, Robson, Depietri, Romarinho, Moisés e Igor Torres. A chegada pode suprir a saída de Wellington Paulista, que foi recentemente para o América-MG.