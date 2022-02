Fortaleza envia proposta para compra de Renato Kayzer, do Athletico-PR

O Fortaleza avançou na negociação para a contratação do atacante Renato Kayzer, do Athletico-PR. O Leão encaminhou uma proposta de R$ 8 milhões para a compra do centroavante, segundo o ge.

Restam detalhes para a oficialização da transferência. Na proposta, o clube cearense deve realizar a aquisição de 60% dos direitos econômicos do atleta de 25 anos, que tinha vínculo até o fim de 2023.

Além da equipe tricolor, o Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul, também demonstra interesse - no momento, não há nenhuma oferta. Na temporada de 2021, Kayser marcou 12 gols em 53 partidas.

Carreira de Renato Kayzer

Revelado na base do Santos, acumula passagem por equipes como Chapecoense e Atlético-GO. Para o setor, o Fortaleza tem: Silvio Romero, Ángelo Henríquez, Robson, Depietri, Romarinho, Moisés e Igor Torres. A chegada pode suprir a saída de Wellington Paulista, foi para o América-MG.