Vojvoda avalia rodízio no Fortaleza e elogia desempenho dos reforços: “que o nível de elenco suba“

O Fortaleza venceu o Floresta, nesta quarta-feira (2), e manteve o 100% na temporada de 2022. Em campo, o time aplicou 2 a 0 pela Copa do Nordeste. O técnico Vojvoda concedeu mais minutagem aos reforços e elogiou o desempenho do elenco tricolor.

"Acho que o Juninho (Capixaba), como os demais, tem incorporado a competência que estou buscando, que o nível de elenco suba. O Juninho é uma dessas incorporações (para 2022), como Moisés, Landázuri, que acompanharam bem o funcionamento (do esquema)", declarou.

Em processo de análise do plantel e variações táticas, Vojvoda mexeu bastante no meio-campo, com alternâncias no papel da armação. Em coletiva, explicou que as alterações devem se tornar cada vez mais frequentes com o avançar das competições.

"No meio-campo, tivemos uma variação. Foi (Matheus) Vargas com Ronald, no outro tempo, o Romarinho também faz uma função de meia. A versatilidade tem que estar sempre presente para eu fazer no elenco um funcionamento que pretendo sustentar a partir do primeiro minuto de cada jogo. Muitas vezes o jogo indica que tem de manter um jogador, outra vez irei optar por outro tipo de características. É um ano muito longo, com muitas competições”, completou o treinador.

O próximo compromisso é o Clássico-Rei no sábado (7). A bola rola às 17h45, na Arena Castelão, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. O Leão lidera o Grupo A, com seis pontos - o Ceará venceu o único jogo que fez, ficando com três e a 3ª da Grupo B.

Confira a coletiva de Vojvoda

Veja outros pontos de Vojvoda

Entrada de Moisés

"O Moisés é um jogador de bom desequilíbrio no 1x1, de velocidade. Nós vamos seguir trabalhando para os que chegaram esse ano incorporem rapidamente o nosso elenco porque o nosso corpo técnico necessita de cada um deles".

Estreia de Romero

“Eu necessito de todos os jogadores disponíveis. O Silvio é um jogador importante, veio reforçar o elenco, mas também não tenho muita pressa. Trabalhamos para todos estarem em um nível importante para ajudar o time".

Jogo com Floresta

"No primeiro tempo do Sousa-PB, a pressão pós-perda nossa foi mais intensa. No adversário de hoje, a organização defensiva nos complicou em algum momento, não encontramos muitos espaços. No segundo tempo teve igualdade quanto ao jogo do Sousa-PB, tivemos muitas opções de gol, através de penetração, arremates, apesar de haver só dois gols, tivemos opções de converter mais. Acho que o time, no segundo tempo, teve mais finalizações que no primeiro tempo”.

Ajustes no esquema

"Faltou precisão nos últimos metros, isso é verdade. Comentei com os meus jogadores no intervalo e tratamos de corrigir isso, foi uma falta de precisão do Fortaleza. O adversário planeja o jogo que quer, nós é que temos de ser capazes de romper essas estruturas".

Gramado do Castelão

"Espero que o cuidado com o gramado continue dessa maneira. Necessitamos, nós e todos que jogam no Castelão. O Castelão é muito bonito, mas para desfrutar o gramado tem de estar em boas condições. É verdade que tem muitos jogos contínuos e isso atrapalha o gramado, mas confio que a gente que trabalha esse aspecto vai cuidar para que a torcida possa desfrutar dessa maravilha".