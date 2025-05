Bahia x Vitória: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Arena Fonte Nova será palco de mais um clássico Ba-Vi neste domingo (18), às 16h (de Brasília), em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela, o confronto é direto: o Bahia ocupa a 8ª colocação com 12 pontos, enquanto o Vitória aparece em 14º, com 9.

Vivendo um bom momento, o Rubro-negro chega ao clássico com duas vitórias consecutivas e três jogos de invencibilidade, o que trouxe alívio à pressão sobre o técnico Thiago Carpini.

Já o Bahia tenta reencontrar o bom futebol após uma sequência de cinco vitórias, que incluiu um triunfo sobre o líder Palmeiras no Allianz Parque. No entanto, o time tricolor acumulou duas derrotas na última semana e não marcou gols nos últimos dois jogos, aumentando as críticas. Um dos principais nomes da equipe, o atacante uruguaio Luciano Rodríguez, vive um jejum de 13 partidas sem balançar as redes — seu último gol foi em março, diante do Ceará, pela Copa do Nordeste.

Prováveis escalações

Bahia

Marcos Felipe; Gilberto (Erick); David Duarte (Gabriel Xavier), Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Éverton Ribeiro, Cauly; Pulga, Lucho Rodríguez (Willian José). Técnico: Rogério Ceni.

Vitória

Lucas Arcanjo; Claudinho; Edu, Lucas Halter, Jamerson; Ryller, Baralhas, Ronald (Wellington Rato); Gustavo Mosquito, Janderson, Renato Kayzer. Técnico: Thiago Carpini.

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA/SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Wagner Reway (ES)