Mozart aponta erros do Ceará no empate com o ABC e mostra confiança: 'Vamos reverter a situação'

O técnico Mozart avaliou o desempenho do Ceará na estreia da Copa do Nordeste. A equipe empatou em 1 a 1 com o ABC-RN nesta quarta-feira (25), em jogo na Arena Castelão. Zanocelo marcou o gol do Alvinegro, que podia ter vencido a partida mas desperdiçou muitas chances. O treinador apontou os erros da partida e mostrou confiança de que o grupo possa reverter a situação e voltar a vencer.

“É um momento em que nós não podemos conceder nenhuma chance ao adversário. Na chance que estamos concedendo, estamos sendo penalizados. Mas eu tenho total convicção que, jogando da forma que estamos jogando, nós vamos reverter a situação. Não tenho a menor dúvida disso. Por isso a minha tranquilidade”, afirmou o treinador.

“Infelizmente, é um momento em que o adversário está criando poucas situações e as situações que está criando está fazendo gol na gente. Nós temos que corrigir isso, é óbvio. Confesso que não lembro de ter feito um jogo com tanto volume ofensivo e ter empatado. Talvez ano passo, o nosso jogo em casa contra o Goiás. Tivemos um volume importante também e empatamos em 0 a 0”, completou.

O Ceará não vence há três jogos. A última vitória ocorreu em 12 de março, em duelo contra o Maranhão, pela Copa do Brasil. O gol marcado também foi de Zanocelo. De lá para cá, o Vovô empatou três vezes. O técnico também comentou a questão das finalizações da equipe.

“Talvez hoje nós criamos mais do que naquele jogo (estreia da Série B). Um segundo tempo distinto do primeiro no sentido que nós concedemos uns dois ou três contra-ataques a mais do que normalmente a gente concede. E aí é muito mais pela ansiedade que gerou o gol do adversário”, avaliou o técnico.

“A questão de erro de finalização, eu nem gosto de entrar nesse mérito. Pode soar desculpa e pode acontecer de ter um direcionamento individual, e não gosto de analisar o jogo assim. Analiso o jogo de maneira coletiva. Nós criamos inúmeras chances e, infelizmente, um chute no gol gerou o gol do ABC”, disse.

A equipe volta a campo pelo torneio regional no sábado (28), quando enfrenta o Retrô fora de casa.