Morre Wantuhil, torcedor-símbolo do Ceará, aos 51 anos; clube presta homenagem

Wantuhil de Gusmão Alves Barbosa, torcedor-símbolo do Ceará, faleceu nesta quarta-feira (13), aos 51 anos. O clube manifestou pesar em nota divulgada no site oficial. Além disso, também relembrou momentos do folclórico alvinegro nas redes sociais. Haverá um minuto de silêncio antes da partida contra o Atlético-MG. As equipes se enfrentam na Copa do Brasil. A família ainda divulgará local do velório e do sepultamento.

"Em nome do presidente da Diretoria Executiva, João Paulo Silva, e do presidente do Conselho Deliberativo, Márcio Forti, o Ceará se solidariza com a família e amigos de Wantuhil neste momento, reforçando desejos de força e união para enfrentar essa irreparável perda. O Ceará Sporting Club se une em oração e presta suas mais sinceras condolências", afirma trecho da nota.

O Alvinegro entra em campo às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo é válido pela quinta rodada da Copa do Brasil.