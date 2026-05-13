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Morre Wantuhil, torcedor-símbolo do Ceará, aos 51 anos; clube presta homenagem

Famíila ainda divulgará local do velório e do sepultamento

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 18:07)
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Legenda: Wantuhil de Gusmão Alves Barbosa, torcedor-símbolo do Ceará.
Foto: Reprodução/Ceará

Wantuhil de Gusmão Alves Barbosa, torcedor-símbolo do Ceará, faleceu nesta quarta-feira (13), aos 51 anos. O clube manifestou pesar em nota divulgada no site oficial. Além disso, também relembrou momentos do folclórico alvinegro nas redes sociais. Haverá um minuto de silêncio antes da partida contra o Atlético-MG. As equipes se enfrentam na Copa do Brasil. A família ainda divulgará local do velório e do sepultamento.

"Em nome do presidente da Diretoria Executiva, João Paulo Silva, e do presidente do Conselho Deliberativo, Márcio Forti, o Ceará se solidariza com a família e amigos de Wantuhil neste momento, reforçando desejos de força e união para enfrentar essa irreparável perda. O Ceará Sporting Club se une em oração e presta suas mais sinceras condolências", afirma trecho da nota. 

O Alvinegro entra em campo às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo é válido pela quinta rodada da Copa do Brasil.

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