Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta (13)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 13 de maio de 2026

Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Legenda: Santos e Coritiba empataram no jogo da ida
Foto: JP Pacheco/Coritiba

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (13) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA (13)

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 14h | Brest x Strasbourg | CazéTV
  • 16h | Lens x PSG | CazéTV

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 14h | Espanyol x Athletic Bilbao | Disney+
  • 14h | Villarreal x Sevilla | ESPN 4 e Disney+
  • 16h30 | Deportivo Alavés x Barcelona | Disney+
  • 16h30 | Getafe x Mallorca | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS FEMININO

  • 15h | Arsenal (F) x Everton (F) | Canal GOAT, ESPN 3 e Disney+

COPA DO BRASIL FEMININA (SEGUNDA FASE)

  • 15h | Itabirito x Ceará | Sportv

CAMPEONATO INGLÊS

  • 16h | Manchester City x Crystal Palace | ESPN e Disney+

COPA DO BRASIL (QUINTA FASE)

  • 19h | Juventude x São Paulo | Sportv e Premiere
  • 19h | Vasco x Paysandu | Sportv 2, ge tv e Premiere
  • 19h30 | Coritiba x Santos | Prime Video
  • 20h30 | Mirassol x RB Bragantino | Prime Video
  • 21h30 | Jacuipense x Palmeiras | Prime Video
  • 21h30 | Ceará x Atlético-MG | Sportv e Premiere
  • 21h30 | Remo x Bahia | Sportv 2 e Premiere

CAMPEONATO ARGENTINO – APERTURA (QUARTAS DE FINAL)

  • 19h | Rosario Central x Racing | Disney+
  • 21h30 | River Plate x Gimnasia y Esgrima | ESPN 4 e Disney+

MLS

  • 20h15 | Charlotte x New York City | Apple TV
  • 20h30 | Montreal x Portland Timbers | Apple TV
  • 20h30 | DC United x Chicago Fire | Apple TV
  • 20h30 | Cincinnati x Inter Miami | Apple TV
  • 20h30 | New England Revolution x Nashville | Apple TV
  • 20h30 | Orlando City x Philadelphia Union | Apple TV
  • 20h30 | New York Red Bulls x Columbus Crew | Apple TV
  • 21h30 | Dallas x Vancouver Whitecaps | Apple TV
  • 21h30 | Minnesota United x Colorado Rapids | Apple TV
  • 21h30 | Sporting Kansas City x LA Galaxy | Apple TV
  • 21h30 | St. Louis City x Los Angeles FC | Apple TV
  • 22h30 | Real Salt Lake x Houston Dynamo | Apple TV
  • 22h30 | San Diego x Austin | Apple TV
  • 22h30 | Seattle Sounders x San Jose Earthquakes | Apple TV
