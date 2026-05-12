Alano descarta Ceará poupar contra Atlético-MG pensando no Clássico-Rei: “não tem como dosar”

Apesar de ter um Clássico-Rei pela frente, no qual vai defender um tabu contra o maior rival e tendo a necessidade de voltar a vencer na Série B, o Ceará não pretende poupar ou trata o jogo contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (13), como menos importante.

Foi o que garantiu o meia Juan Alano, em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (12). “A gente não tá pensando no final de semana. Não tem como a gente dosar amanhã porque é um jogo decisivo”, afirmou o camisa 10 do Vovô. O jogador foi enfático ao afirmar que a prioridade é reverter o placar de 2 a 1 sobre o Galo para seguir em frente no torneio nacional: “Nós estamos priorizando e pensando só no amanhã (quarta)".

O alvinegro cearense precisa vencer a partida por dois gols de diferença ou mais para avançar direto às oitavas de final. Se vencer por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. Empate ou derrota deixam o Vovô pelo meio do caminho sem atingir a meta traçada na Copa do Brasil, que é exatamente chegar à próxima fase.

Alano citou a necessidade de foco total no jogo contra o Atlético-MG e afirmou que os jogadores precisam encontrar uma fórmula para eliminar o adversário da Série A do Brasileiro.

"A gente tem que entrar focado e se superar. Se as coisas não estão acontecendo dessa maneira, a gente tem que arrumar um jeito de fazer acontecer. Esse é o nosso foco no jogo de amanhã (quarta)", disse.

O Ceará recebe o Atlético-MG no Castelão às 21h30 desta quarta, em duelo válido pela volta da 5ª fase da Copa do Brasil. Caso avance, embolsará mais R$ 3 milhões.