Carpini será julgado por expulsão contra o Cuiabá e pode pegar gancho no STJD

Suspenso do Clássico-Rei por ter sido expulso contra o Avaí, o técnico do Fortaleza, Thiago Carpini, será julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na quinta-feira (14) pela expulsão que sofreu no duelo contra o Cuiabá, pela terceira rodada da Série B.

O comandante do Leão será julgado com base no artigo 254-A, que trata de agressão física. Se condenado, Carpini pode pegar gancho de 4 a 12 partidas. O técnico do Cuiabá, Eduardo Barros, também vai à julgamento nas mesmas condições.

Os dois trocaram empurrões na partida realizada dia 31 de março, no Castelão, e precisam ser contidos até mesmo na escadaria que dá acesso aos vestiários. Na súmula, o árbitro do jogo, André Luiz Schettino, registrou o momento e o documento é uma das provas levadas em consideração pelos auditores da 3ª comissão disciplinar.

O árbitro escreveu que os dois treinadores trocaram “empurrões de maneira agressiva e agindo com brutalidade fora de sua(s) área(s) técnica(s), com o técnico adversário, quando o jogo se encontrava paralisado”. Registrou também que após expulsar ambos, “os dois técnicos se encontravam no túnel de acesso ao vestiário, (e) os mesmos tentaram se agredir, tendo que ser contidos por seguranças de ambas as equipes”.

As defesas de Carpini e Eduardo também devem apresentar imagens do corrido para tentar desqualificar o artigo 254-A e se basear em um outro mais brando, com o objetivo de reduzir uma possível pena.

O julgamento acontecerá na sede do STJD, a partir das 11 horas de quinta-feira (14). É o quarto processo em pauta.

O Cuiabá será julgado ainda por atraso de jogo e deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento do regulamento. Se apenado, pagará apenas multas.