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Rafa Kalimann desabafa sobre ausência de Nattan e depressão na gravidez

Apresentadora protagoniza documentário lançado no último sábado (9).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:09)
Zoeira
Segundo Rafa, as mudanças provocadas pela gravidez mexeram com o casal.
Legenda: Segundo Rafa, as mudanças provocadas pela gravidez mexeram com o casal.
Foto: Reprodução/Globoplay.

A influenciadora e apresentadora Rafa Kalimann compartilhou um dos momentos mais delicados de sua vida no documentário "Tempo Para Amar", lançado no último sábado (9) no GNT e no Globoplay. Na produção, Rafa relata a depressão enfrentada durante a gravidez de Zuza, primeira filha com o cantor Nattan, e desabafa sobre o sentimento de solidão vivido durante o período.

“É uma dificuldade de verbalizar. Eu preciso de ajuda. Eu me sinto sozinha. Estou com dificuldade nisso aqui. E a única pessoa que eu tinha do meu lado, com quem eu conseguia falar sem gerar preocupação, era o Nattan. Só que foi justamente no momento em que ele não conseguiu acompanhar e assimilar o meu momento também. Isso mexeu muito comigo, muito mesmo”, contou a apresentadora no documentário.

Apresentadora relatou dificuldades em documentário

Durante o relato, Rafa revelou que precisou de acompanhamento psiquiátrico e passou a utilizar antidepressivos para conseguir lidar com a situação emocional durante a gestação.

“Eu estou tomando remédio. O antidepressivo, só para ter certeza de que essa é a melhor opção. Pode ser que exista uma outra alternativa. Eu não gosto dessa sensação, mas é melhor sentir isso do que enfrentar a depressão ou uma tristeza profunda”, afirmou.

A influenciadora também contou que, sem a medicação, sentia vontade de se isolar completamente.

“Se eu não estivesse tomando remédio, sei que não sairia de casa. Eu iria me afundar, querer ficar isolada, porque é essa a sensação que me dá. Com o remédio, pelo menos eu saio. Saio chorando, mas saio. Vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, mas vou chorando.”

O que disse Nattan sobre situação envolvendo esposa

Nattan tentou justificar distanciamento por conta de shows, mas declarou que sempre retornava para casa mesmo que por algumas horas entre as apresentações.
Legenda: Nattan tentou justificar distanciamento por conta de shows, mas declarou que sempre retornava para casa mesmo que por algumas horas entre as apresentações.
Foto: Reprodução/Globoplay.

Nos 26 minutos do primeiro episódio da produção, intitulado "A Solidão da Gestação Offline", Nattan também comentou sobre as dificuldades enfrentadas pelo casal durante a gravidez:

“Rafaela me falava que precisava de mim. Às vezes, estava aqui, em casa, mas, por exemplo, ela estava cozinhando e eu deitado no sofá. Ela falava: ‘Perto de mim, estou me sentindo sozinha’. Ficava sem entender: ‘Como se estou em casa com ela?’. Foi o momento em que mais me vi longe da Rafa, mesmo estando perto”, declarou o cantor.

“Estava entendendo tudo, era tudo muito novo para mim. Não é sobre estar aqui, em casa, é sobre estar do lado dela.”
Nattan
Cantor

Segundo Rafa, uma conversa iniciada durante uma sessão de fisioterapia ajudou o casal a expor os sentimentos vividos naquele momento.

Na época, Nattan conciliava a rotina familiar com uma agenda intensa de shows e o lançamento de um DVD. “Fiz sete shows pelo Nordeste e, virando, vim para São Paulo para ficar 10 horas aqui com ela. Às vezes menos. Isso pesa muito, abaixa a imunidade”, afirmou o cantor.

Rafa respondeu durante o diálogo: “Tudo, para mim, está ligado à intenção. Quando não sou uma escolha para você, quando a família não é uma escolha para você, machuca".

Documentário aborda bastidores da gestação de Rafa Kalimann

Assinando também como produtora, Rafa Kalimann participou da concepção e direção do projeto documental. A produção é composta por quatro episódios e acompanha os bastidores da gravidez de Zuza ao lado de Nattan.

O primeiro capítulo aborda temas como solidão, ansiedade, depressão e os conflitos entre a vida real e a imagem compartilhada publicamente nas redes sociais.

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