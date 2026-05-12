A influenciadora e apresentadora Rafa Kalimann compartilhou um dos momentos mais delicados de sua vida no documentário "Tempo Para Amar", lançado no último sábado (9) no GNT e no Globoplay. Na produção, Rafa relata a depressão enfrentada durante a gravidez de Zuza, primeira filha com o cantor Nattan, e desabafa sobre o sentimento de solidão vivido durante o período.

“É uma dificuldade de verbalizar. Eu preciso de ajuda. Eu me sinto sozinha. Estou com dificuldade nisso aqui. E a única pessoa que eu tinha do meu lado, com quem eu conseguia falar sem gerar preocupação, era o Nattan. Só que foi justamente no momento em que ele não conseguiu acompanhar e assimilar o meu momento também. Isso mexeu muito comigo, muito mesmo”, contou a apresentadora no documentário.

Apresentadora relatou dificuldades em documentário

Durante o relato, Rafa revelou que precisou de acompanhamento psiquiátrico e passou a utilizar antidepressivos para conseguir lidar com a situação emocional durante a gestação.

“Eu estou tomando remédio. O antidepressivo, só para ter certeza de que essa é a melhor opção. Pode ser que exista uma outra alternativa. Eu não gosto dessa sensação, mas é melhor sentir isso do que enfrentar a depressão ou uma tristeza profunda”, afirmou.

A influenciadora também contou que, sem a medicação, sentia vontade de se isolar completamente.

“Se eu não estivesse tomando remédio, sei que não sairia de casa. Eu iria me afundar, querer ficar isolada, porque é essa a sensação que me dá. Com o remédio, pelo menos eu saio. Saio chorando, mas saio. Vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, mas vou chorando.”

O que disse Nattan sobre situação envolvendo esposa

Legenda: Nattan tentou justificar distanciamento por conta de shows, mas declarou que sempre retornava para casa mesmo que por algumas horas entre as apresentações. Foto: Reprodução/Globoplay.

Nos 26 minutos do primeiro episódio da produção, intitulado "A Solidão da Gestação Offline", Nattan também comentou sobre as dificuldades enfrentadas pelo casal durante a gravidez:

“Rafaela me falava que precisava de mim. Às vezes, estava aqui, em casa, mas, por exemplo, ela estava cozinhando e eu deitado no sofá. Ela falava: ‘Perto de mim, estou me sentindo sozinha’. Ficava sem entender: ‘Como se estou em casa com ela?’. Foi o momento em que mais me vi longe da Rafa, mesmo estando perto”, declarou o cantor.

“Estava entendendo tudo, era tudo muito novo para mim. Não é sobre estar aqui, em casa, é sobre estar do lado dela.” Nattan Cantor

Segundo Rafa, uma conversa iniciada durante uma sessão de fisioterapia ajudou o casal a expor os sentimentos vividos naquele momento.

Na época, Nattan conciliava a rotina familiar com uma agenda intensa de shows e o lançamento de um DVD. “Fiz sete shows pelo Nordeste e, virando, vim para São Paulo para ficar 10 horas aqui com ela. Às vezes menos. Isso pesa muito, abaixa a imunidade”, afirmou o cantor.

Rafa respondeu durante o diálogo: “Tudo, para mim, está ligado à intenção. Quando não sou uma escolha para você, quando a família não é uma escolha para você, machuca".

Documentário aborda bastidores da gestação de Rafa Kalimann

Assinando também como produtora, Rafa Kalimann participou da concepção e direção do projeto documental. A produção é composta por quatro episódios e acompanha os bastidores da gravidez de Zuza ao lado de Nattan.

O primeiro capítulo aborda temas como solidão, ansiedade, depressão e os conflitos entre a vida real e a imagem compartilhada publicamente nas redes sociais.