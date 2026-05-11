Ferroviário empata com o Piauí fora de casa e se mantém líder do Grupo A7 da Série D

O Ferroviário empatou em 1x1 com o Piauí no estádio Albertão, em Teresina (PI), pela 6ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Os gols sairam no 2º tempo: O Enxuga Rato abriu o placar com Kauã Maranhão, mas Ciel empatou para o Tubarão da Barra.

Com o resultado, o Ferrão se mantém na liderança do Grupo A7 com 11 pontos, enquanto o Piauí fica com 8, em 3º. O Tubarão da Barra, o Ferroviário volta a campo no dia 17, contra o Atlético Cearense, às 17 horas, no PV pela 7ª rodada.