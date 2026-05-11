Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda (11)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 11 de maio de 2026
Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 08:35)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (11) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (11)
CAMPEONATO SAUDITA
- 13h50 | Neom x Al Shabab | Canal GOAT
- 15h | Al Taawoun x Al Ahli | Canal GOAT e Sportv
CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO
- 15h | Vitória (F) x Juventude (F) | UOL
- 18h | Internacional (F) x Botafogo (F) | N Sports
- 19h | Flamengo (F) x Ferroviária (F) | Sportv
- 21h | Palmeiras (F) x Atlético-MG (F) | TV Brasil
- 21h30 | Corinthians (F) x São Paulo (F) | ge tv e Sportv
CAMPEONATO ITALIANO
- 15h45 | Napoli x Bologna | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 16h | Tottenham x Leeds United | Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 16h | Rayo Vallecano x Girona | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO – PLAYOFFS)
- 16h | Millwall x Hull City | ESPN e Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 16h15 | Benfica x Braga | ESPN 3 e Disney+
- 16h15 | Rio Ave x Sporting | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 16h15 | Tondela x Moreirense | Xsports e Disney+
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