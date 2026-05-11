Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda (11)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (11) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (11)

CAMPEONATO SAUDITA

13h50 | Neom x Al Shabab | Canal GOAT

15h | Al Taawoun x Al Ahli | Canal GOAT e Sportv

CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO

15h | Vitória (F) x Juventude (F) | UOL

18h | Internacional (F) x Botafogo (F) | N Sports

19h | Flamengo (F) x Ferroviária (F) | Sportv

21h | Palmeiras (F) x Atlético-MG (F) | TV Brasil

21h30 | Corinthians (F) x São Paulo (F) | ge tv e Sportv

CAMPEONATO ITALIANO

15h45 | Napoli x Bologna | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

16h | Tottenham x Leeds United | Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

16h | Rayo Vallecano x Girona | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO – PLAYOFFS)

16h | Millwall x Hull City | ESPN e Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS