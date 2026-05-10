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Súmula detalha expulsões de Carpini, Pierre e Britez contra o Avaí; veja detalhes

Súmula da partida Avaí x Fortaleza foi assinada pelo quarteto de arbitragem

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:01)
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Legenda: Pierre foi titular e ao ser substituído, foi expulso do banco
Foto: Beno Küster / Fortaleza EC

O quarteto de arbitragem publicou a súmula da partida Avaí 0x0 Fortaleza, na Ressacada, neste domingo (10), pela 8ª rodada da Série B. A súmula detalhou as expulsões do técnico Thiago Carpini, do zagueiro Brítez e do volante Pierre, todos do Fortaleza.

O relato é do árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-PRO / MG), mas assinada também por pelos assistentes Felipe Alan Costa de Oliveira (AB-PRO / MG) e Ricardo Junio de Souza (AB / MG), além do quarto árbitro, William Machado Steffen (AB / SC).

Expulsão de Carpini por vermelho direto

Expulsei diretamente apos ser informado pelo quarto árbitro da partida william machado steffen que o treinador o ofendeu com as seguintes  palavras:" seu fraco, vai tomar no.., você é um merda". após ser expulso quando deixa o campo de jogo voltou a ofender o quarto árbitro "seu filho da.., ladrão do...". após esses atos deixou os arredores do gramado.

Expulsão de Britez pelo 2º cartão amarelo

Cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor - Expulso em decorrência da segunda advertência, por cometer uma falta ao deixar o braço na região do pescoço do seu adversario  impedindo um ataque promissor. após expulso deixou o campo de jogo de forma tranquila.

Expulsão de Pierre por vermelho direto

"Expulsei diretamente apos ser informado pelo quarto árbitro da partida william machado steffen que o atleta  colocou as mãos no seu peito e o ofendeu com as seguintes palavras:" vai tomar no..., seu merda, vai se...". após receber o cartão vermelho tentou de forma grosseira e agressiva ir para cima do quarto árbitro sendo contido por diversos companheiros de equipe. durante esses atos ameaçou o mesmo com as palavras: "você conseguiu seu filho da..., ladrão, vou dar na sua cara, vou te pegar de porrada e quebrar a sua cara". após todos esses atos e ofensas, deixou o banco de reservas. 

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