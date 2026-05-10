Avaí x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Há oito jogos sem perder e com foco de se manter na liderança, o Fortaleza viaja até Florianópolis para enfrentar o Avaí, na Ressaca, às 18h30 deste domingo (10), partida válida pela 8ª rodada da Série B.

No duelo de leões, o Leão do Pici chega após vencer o Confiança por 2 a 1 e conquistar a classificação para a semifinal da Copa do Nordeste. Na Série B, o Tricolor goleou o Goiás na última rodada por 4 a 1, se tornando líder com 14 pontos.

Já o Avaí vive um momento delicado na competição. O time catarinense está há cinco jogos sem vencer, após as duas vitórias nas primeiras rodadas da Série B e quer voltar a conquistar pontos. A equipe está na 12ª colocação, com nove pontos.

Por outro lado, na Copa Sul/Sudeste, o Leão da Ilha venceu o Sampaio Corrêa-RJ e está classificado para a semifinal e que pode garantir uma vaga para o clube na terceira fase da Copa do Brasil 2027.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada trazem os detalhes da partida. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

LEÃO DA ILHA QUER VOLTAR A VENCER NA SÉRIE B

Na dívida com o torcedor, o Avaí quer vencer a terceira partida na Série B. O técnico Cauan de Almeida não contará com os atletas Walace Franca e Paulo Vitor, ambos suspensos.

No departamento médico, estão os zagueiros Allyson (lesão na panturrilha direita) e Jefferson Maciel (lesão na clavícula esquerda).

Na lista dos pendurados, estão Baldini, Luiz Henrique, Sorriso, Jean Lucas, Allyson e Thayllon.

LEÃO DO PICI COM FOCO EM SE MANTER NA LIDERANÇA

O Fortaleza seguiu viagem para Florianópolis, saindo de Aracaju. Para o duelo, o treinador Thiago Carpini realizou dois treinos: um na capital sergipana e outro em Santa Catarina.

Carpini não contará com o zagueiro Gazal, suspenso após o 3º cartão amarelo. Mas, em compensação, terá o retorno de Luiz Fernando, atacante, que cumpriu suspensão contra o Goiás na rodada passada.

Fora, apenas os atletas no departamento médico: Bruninho (lesão no tendão do adutor direito), Cardona (pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo), Crispim (lesão no músculo adutor da coxa direita) e Fuentes (lesão ligamentar colateral medial no joelho direito).

Entre os pendurados, estão Mailton, Ryan e Lucas Emanoel. Caso algum desses atletas sejam amarelados, ficarão fora do Clássico-Rei, na 9ª rodada, no dia 17 de maio.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Avaí: Léo Aragão; Walisson, Aquino, Baldini e Douglas Teixeira; Zé Ricardo, Luiz Henrique, Jean Lucas e Daniel Penha; Thaylon e Avenatti (Sorriso). Técnico: Cauan de Almeida.

Fortaleza: Vinícius Silvestre; Maílton, Brítez, Kauã Rocha, Mucuri; Pierre, Ryan, Pochettino; Vitinho, Luiz Fernando, Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA | AVAÍ X FORTALEZA

Local: Estádio Ressacada, em Florianópolis

Data: 10/05/26 (domingo)

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Assistente 2: Ricardo Junio de Souza (MG)

Quarto Árbitro: William Machado Steffen (SC)

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)