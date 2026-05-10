Destaque contra o Avaí com grandes defesas, Silvestre destaca: 'A gente ganhou um ponto'

O goleiro Vinícius Silvestre foi um dos grandes destaques do Fortaleza no empate em 0x0 com o Avaí na noite deste domingo (10), pela 8ª rodada da Série B. Ele fez pelo menos 6 defesas difíceis para manter o placar e garantir um ponto para o Leão.

Ao fim da partida, ele destacou que a equipe somou um ponto, ao invés de lamentar a perda da liderança da Série B.

"Eu digo que a gente ganhou um ponto. A entrega e a dedicação de toda equipe foi de suma importância. Nós levamos um ponto daqui. Infelizmente perdemos a liderança, mas não vamos baixar a cabeça, vamos trabalhar ainda mais para dar a voltar por cima e retomar.

Baixas para o Clássico

O goleiro também comentou as baixas que o Fortaleza terá contra o Ceará na 9ª rodada da Série B, no Clássico-Rei do próximo domingo (17), pela 9ª rodada da Série B, no Castelão, às 18h30. O técnico Tiago Carpini, o zagueiro Britez e os volantes Pierre e Ryan foram advertidos contra o Avaí neste domingo (10), e cumprirão suspensão.

"Farão muita falta, sendo muito sincero. Mas antes teremos uma guerra quinta-feira pela Copa do Brasil. È evoluir e suprir as faltas que irão fazer".