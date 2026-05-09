11 talentos revelados pelo Ferroviário, clube que completa 93 anos neste sábado
Confira uma relação de jogadores que passaram pelo Ferrão no início de carreira e que se destacaram nacionalmente
Fundado em 9 de maio de 1933, o Ferroviário Atlético Clube carrega em sua história muito mais do que títulos e campanhas memoráveis. Em seus 93 anos, o time coral virou um celeiro formador de talentos do futebol cearense - muitos deles que, depois, consagraram-se nacionalmente e até mesmo no exterior.
Casos como os dos atacantes Jardel e Mirandinha, que vestiram a camisa da seleção brasileira, e do meia-atacante Iarley, bicampeão mundial de clubes. A lista é grande. O Diário do Nordeste enumera, abaixo, 11 deles.
Jardel
Saiu do Ferroviário para brilhar no Vasco, Grêmio e, depois, como artilheiro da Europa em 1999 e 2002.
Mirandinha
Surgido na base coral, o atacante virou o 1º brasileiro a atuar na Inglaterra, no Newcastle, em 1987.
Jorge Veras
O atacante se tornou o 4º maior artilheiro do Criciúma e, depois, brilhou também no Grêmio.
Iarley
O cearense passou pelo Real Madrid B e foi campeão mundial por Boca Juniors em 2003 e Internacional em 2006.
Mota
O atacante surgiu na base do Ferrão, antes de se consagrar pelo seu time de coração, o Ceará.
Mazinho Loyola
Revelado na escolinha coral, o atacante passou depois por São Paulo, Corinthians e Internacional.
Marcelo Veiga
O lateral-esquerdo saiu do Ferroviário para o Santos, e depois passou por Internacional e Bahia.
Pacoti
O jogador formado no Ferroviário virou ídolo do Vasco nos anos 50 e depois brilhou pelo Sporting de Portugal.
Nasa
O volante ex-Ferroviário fez parte de um dos maiores times do Vasco, vice-campeão mundial em 1998.
Ediglê
O zagueiro revelado pelo Ferroviário sagrou-se campeão mundial pelo Internacional em 2006.
Márcio Mossoró
O meia formado na Barra do Ceará também passou pelo Internacional e foi campeão da Libertadores em 2006.