Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

11 talentos revelados pelo Ferroviário, clube que completa 93 anos neste sábado

Confira uma relação de jogadores que passaram pelo Ferrão no início de carreira e que se destacaram nacionalmente

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: O atacante Jardel, revelado pelo Ferroviário, foi duas vezes artilheiro da Europa
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Fundado em 9 de maio de 1933, o Ferroviário Atlético Clube carrega em sua história muito mais do que títulos e campanhas memoráveis. Em seus 93 anos, o time coral virou um celeiro formador de talentos do futebol cearense - muitos deles que, depois, consagraram-se nacionalmente e até mesmo no exterior. 

Casos como os dos atacantes Jardel e Mirandinha, que vestiram a camisa da seleção brasileira, e do meia-atacante Iarley, bicampeão mundial de clubes. A lista é grande. O Diário do Nordeste enumera, abaixo, 11 deles.

Jardel
Saiu do Ferroviário para brilhar no Vasco, Grêmio e, depois, como artilheiro da Europa em 1999 e 2002.

Jardel
Legenda: Jardel
Foto: Ferroviário AC

Mirandinha
Surgido na base coral, o atacante virou o 1º brasileiro a atuar na Inglaterra, no Newcastle, em 1987.

Mirandinha
Legenda: Mirandinha
Foto: Reprodução

Jorge Veras
O atacante se tornou o 4º maior artilheiro do Criciúma e, depois, brilhou também no Grêmio.

Jorge Veras
Legenda: Jorge Veras
Foto: Reprodução

Iarley
O cearense passou pelo Real Madrid B e foi campeão mundial por Boca Juniors em 2003 e Internacional em 2006.

Iarley
Legenda: Iarley
Foto: Ferroviário AC

Mota
O atacante surgiu na base do Ferrão, antes de se consagrar pelo seu time de coração, o Ceará.

Mota
Legenda: Mota
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Mazinho Loyola
Revelado na escolinha coral, o atacante passou depois por São Paulo, Corinthians e Internacional.

Mazinho Loyola
Legenda: Mazinho Loyola (esq)
Foto: Reprodução

Marcelo Veiga
O lateral-esquerdo saiu do Ferroviário para o Santos, e depois passou por Internacional e Bahia.

Marcelo Veiga
Legenda: Marcelo Veiga
Foto: Reprodução

Pacoti
O jogador formado no Ferroviário virou ídolo do Vasco nos anos 50 e depois brilhou pelo Sporting de Portugal.

Pacoti
Legenda: Pacoti
Foto: Reprodução

Nasa
O volante ex-Ferroviário fez parte de um dos maiores times do Vasco, vice-campeão mundial em 1998.

Nasa
Legenda: Nasa
Foto: Fifa

Ediglê
O zagueiro revelado pelo Ferroviário sagrou-se campeão mundial pelo Internacional em 2006.

Ediglê
Legenda: Ediglê
Foto: Arquivo pessoal

Márcio Mossoró
O meia formado na Barra do Ceará também passou pelo Internacional e foi campeão da Libertadores em 2006.

Márcio Mossoró
Legenda: Márcio Mossoró
Foto: Internacional

Assuntos Relacionados
O atacante Jardel, revelado pelo Ferroviário, foi duas vezes artilheiro da Europa

Jogada

11 talentos revelados pelo Ferroviário, clube que completa 93 anos neste sábado

Confira uma relação de jogadores que passaram pelo Ferrão no início de carreira e que se destacaram nacionalmente

Redação Há 43 minutos
Bahia e Cruzeiro

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (9)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 9 de abril de 2026

Liuê Góis Há 48 minutos
Foto de Matheus Araújo, meia do Ceará, que é o melhor ataque do Campeonato Cearense 2026

Jogada

Ceará x Atlético-GO na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Vozão e Dragão se enfrentam na Arena Castelão pela oitava rodada da Segundona

Daniel Farias Há 1 hora
Ferroviário Série D

Jogada

Série D: Ferroviário e Iguatu defendem lideranças na 6ª rodada; veja jogos dos cearenses

Competição passa da metade na primeira fase e dois cearenses estão fora da zona de classificação de seus grupos

Brenno Rebouças 08 de Maio de 2026
Floresta Série C

Jogada

Floresta encara lanterna da Série C com foco em voltar ao G-8

Verdão tentará manter os 100% de aprovietamento como visitante na competição

Brenno Rebouças 08 de Maio de 2026
Zanocelo desfalca Ceará

Jogada

Zanocelo tem lesão ligamentar e desfalca Ceará por 4 meses

Volante fará tratamento com fisioterapia na sede do clube

Brenno Rebouças 08 de Maio de 2026