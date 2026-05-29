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Sem Neymar, quem pode aparecer na Seleção para a Copa?

Pré-lista de Carlo Ancelotti abre espaço para jogadores com características diferentes do atacante

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 11:16)
Jogada
Legenda: Neymar está com uma lesão grau 2 e pode ficar fora da Copa
Foto: BUDA MENDES / AFP

A discussão sobre a presença de Neymar na Copa do Mundo voltou à tona, agora não por desempenho dentro de campo. Em coletiva realizada nesta quinta-feira (28), o médico da CBF, Rodrigo Lasmar, confirmou que o atacante sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha.

O problema aconteceu na partida contra o Coritiba, pela 16ª rodada da Série A, no último dia 17 de maio. A previsão é de recuperação entre duas e três semanas, justamente no período em que a Seleção Brasileira realiza os primeiros treinamentos e os últimos amistosos antes da Copa do Mundo.

Em primeiro teste antes do Mundial, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Panamá, no próximo domingo (31), às 18h30, no Maracanã. Além de Neymar, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli também são desfalques por conta da final da Liga dos Campeões.

Sem ele, quem joga?

Mesmo sem status de titular absoluto com o italiano, Neymar buscaria espaço entre os 11 iniciais. O atacante ainda leva vantagem pelo talento e pela capacidade técnica, mas perde força quando o assunto é condição física. A nova lesão pesa ainda mais em um cenário no qual participou pouco do ciclo pré-Copa.

O trio ofensivo formado por Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha aparece como praticamente garantido. Neymar tentaria disputar espaço entre eles, mas o tempo de recuperação pode ser um obstáculo decisivo.

Outras opções ofensivas surgem na lista de Ancelotti. Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago e Rayan aparecem como alternativas para o setor ofensivo. Todos ainda vivem início de trajetória com a camisa da Seleção.

Igor Thiago
Legenda: Igor Thiago comemora gol pelo Brasil
Foto: JULIO AGUILAR/AFP

O currículo de Neymar naturalmente pesa a seu favor, mas talvez isso não seja suficiente para garantir uma vaga em um elenco que parece priorizar intensidade física e sequência recente.

João Pedro é opção?

O nome de João Pedro também entrou no debate. O atacante do Chelsea viveu boa temporada no futebol inglês, com 20 gols marcados em 55 partidas, mas acabou ficando fora da lista final brasileira.

João Pedro
Legenda: João Pedro ficou fora da lista final
Foto: Ian Kington / AFP

A ausência do atacante passa menos pela disputa direta com Neymar e mais pela grande quantidade de centroavantes presentes na convocação. Ancelotti optou por nomes como Matheus Cunha, Igor Thiago e Endrick para a função.

Além da concorrência, João Pedro também perdeu força pelas atuações recentes com a camisa da Seleção. Quando recebeu oportunidades, o atacante não conseguiu fazer diferença e acabou perdendo espaço por desempenho próprio.

Quem deve ir?

  • João Pedro: Mesmo fora da lista, ainda corre na disputa por uma vaga. A boa temporada no Chelsea pesa a favor, mas a concorrência entre centroavantes acabou atrapalhando. Na Seleção, quando recebeu oportunidades, não conseguiu se firmar.
  • Antony: Destaque do Betis na reta final da temporada, merece voltar ao radar da Seleção. O atacante se destaca principalmente no jogo de um contra um e oferece características diferentes para o setor ofensivo.
  • Pedro: Nome frequentemente pedido pelos torcedores do Flamengo, vive situação parecida com a de João Pedro. O atacante disputa espaço em uma função que já possui nomes definidos por Ancelotti.
  • Andrey Santos: Pode aparecer como alternativa para aumentar a presença de meio-campistas na lista. O futebol atual passa muito pelo setor central, e o jogador oferece intensidade, chegada ao ataque e equilíbrio.
  • Matheus Pereira: O jogador vive grande fase no Cruzeiro e seria um nome de característica diferente no meio-campo. Armador de origem, pisa na área e oferece criatividade em um setor no qual a Seleção tem poucas opções.
Neymar

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