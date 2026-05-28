Fortaleza x Vitória: CBF divulga datas e horários da final da Copa do Nordeste
A CBF divulgou nesta quinta-feira (28) as datas e os horários dos jogos da final da Copa do Nordeste. Fortaleza e Vitória vão disputar o título de 2026 em final inédita.
O primeiro duelo entre as equipes será no dia 2 de junho, terça-feira, às 21h (de Brasília). A partida será na Arena Castelão, em Fortaleza. O jogo da volta será no dia 6, sábado, às 16 horas, no Barradão.
O Tricolor do Pici avançou para a final após superar o Sport por 2 a 0 no jogo decisivo, na Ilha do Retiro. O time pernambucano havia vencido a primeira partida no Castelão por 2 a 1. O Fortaleza vai em busca do quarto título.
Já o Vitória garantiu vaga após superar o ABC-RN nas duas partidas. Na primeira, disputada no Barradão, aplicou 6 a 2 e venceu a segunda por 4 a 3, na Arena das Dunas. O clube baiano tem quatro título.
