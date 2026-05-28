Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza x Vitória: CBF divulga datas e horários da final da Copa do Nordeste

Tricolor do Pici vai em busca do quarto título do regional

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fortaleza vai em busca do quarto título da Copa do Nordeste.
Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

A CBF divulgou nesta quinta-feira (28) as datas e os horários dos jogos da final da Copa do Nordeste. Fortaleza e Vitória vão disputar o título de 2026 em final inédita.

O primeiro duelo entre as equipes será no dia 2 de junho, terça-feira, às 21h (de Brasília). A partida será na Arena Castelão, em Fortaleza. O jogo da volta será no dia 6, sábado, às 16 horas, no Barradão.

O Tricolor do Pici avançou para a final após superar o Sport por 2 a 0 no jogo decisivo, na Ilha do Retiro. O time pernambucano havia vencido a primeira partida no Castelão por 2 a 1. O Fortaleza vai em busca do quarto título.

Já o Vitória garantiu vaga após superar o ABC-RN nas duas partidas. Na primeira, disputada no Barradão, aplicou 6 a 2 e venceu a segunda por 4 a 3, na Arena das Dunas. O clube baiano tem quatro título. 

Veja também

teaser image
Jogada

Fortaleza bate o Sport na Ilha do Retiro e garante vaga na final da Copa do Nordeste

teaser image
Alexandre Mota

Fortaleza ganha premiação na Copa do Nordeste ao avançar à final; veja valor

Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Fortaleza x Vitória: CBF divulga datas e horários da final da Copa do Nordeste

Tricolor do Pici vai em busca do quarto título do regional

Crisneive Silveira Há 46 minutos
Fred Guedes deixa Fortaleza

Jogada

Fred não é mais técnico do Fortaleza Sub-20

Ex-atacante entregou o cargo após trabalhar por oito meses na base do Leão

Brenno Rebouças Há 1 hora
motociclista

Jogada

Rally Piocerá 2027 abre inscrições para edição histórica de 40 anos

Largada será no dia 26 de janeiro

Redação Há 2 horas
taça

Jogada

Série C do Cearense 2026: FCF divulga clubes participantes e fórmula de disputa

Ao todo, sete equipes vão entrar na disputa pelo título e pelo acesso

Crisneive Silveira Há 2 horas
jogador

Jogada

CBF mantém Neymar na lista da Copa do Mundo e aguarda recuperação do atleta

Entidade aguarda que o atleta se recupere até o dia 12 de junho, antes da estreia no Mundial

Redação 28 de Maio de 2026
Filipe Luís

Jogada

Filipe Luís acerta com Monaco e será técnico do time francês até 2028, segundo jornalista

O ex-jogador começou a carreira como treinador nas categorias de base do Flamengo antes de assumir a equipe principal

Liuê Góis 28 de Maio de 2026