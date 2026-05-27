Fortaleza ganha premiação na Copa do Nordeste ao avançar à final; veja valor

O Fortaleza avançou à final da Copa do Nordeste de 2026. A vaga foi conquistada nesta quarta-feira (27) com vitória contra o Sport por 2 a 0, na Ilha do Retiro, em Recife, com gols de Miritello e Vitinho - na ida, o time pernambucano venceu por 2 a 1. E o resultado garantiu uma premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos cofres tricolores.

Com a classificação, o Leão embolsou mais, no mínimo, R$ 700 mil. Esse é o valor do vice-campeão, que se transforma em R$ 1 milhão em caso da conquista da taça.

O valor é acrescido dos R$ 1,25 milhão que recebeu pela participação na fase de grupos, além de R$ 500 mil por chegar nas quartas e R$ 600 mil com a semifinal. Logo, faturou pelo menos R$ 3 milhões com a competição até o momento.

A finalíssima será disputada diante do Vitória-BA, que eliminou o ABC na outra semifinal. No planejamento, a meta era chegar, no mínimo, às quartas, o que já foi superado. Na história, luta pelo tetra, pois venceu em 2019, 2022 e 2024.

Em tempo: o Fortaleza chegou apenas três vezes na decisão e foi campeão em todas.

Premiações da Copa do Nordeste de 2026